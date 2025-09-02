PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी
भारत
जया पाण्डेय | Sep 02, 2025, 12:12 PM IST
1. खतरे के निशान को पार कर गई यमुना नदी
यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गया. इसके साथ ही दिल्ली के यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में नदी का पानी घरों में घुसने लगा.
2.दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा
यमुना नदी सुबह खतरे के निशान को पार कर गई जिससे राष्ट्रीय राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया.
3.रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति खराब
रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी और घरों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया. मयूर विहार और यमुना पार क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी जलभराव देखा गया.
4.दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर क्या है स्थिति?
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर मंगलवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर 205.80 मीटर तक पहुंच गया.
5.दिल्ली के कई बैराज से छोड़ा गया पानी
सुबह आठ बजे मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार हथिनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.
6.लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध
अधिकारी नावों से घोषणाएं कर रहे हैं और नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध कर रहे हैं.
7.अधिकारियों को बाढ़ जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश
एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, 'हम लगातार निवासियों से बाढ़ के खतरे वाले इलाकों को खाली करने का आग्रह कर रहे हैं. सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.'
