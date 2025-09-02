PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

7 . अधिकारियों को बाढ़ जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश

एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, 'हम लगातार निवासियों से बाढ़ के खतरे वाले इलाकों को खाली करने का आग्रह कर रहे हैं. सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.'

