HomePhotos

भारत

PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हो रहा है, तस्वीरों में देखें उनके अंतिम दर्शन करने के लिए कौन-कौन पहुंचा...

जया पाण्डेय | Jan 29, 2026, 12:28 PM IST

1.महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार
1

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार समेत कई वरिष्ठ नेता और अभिनेता शामिल हुए. उनके निधन से राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया.

(Photo Credit: PTI)

2.राजकीय सम्मान के साथ निकली अजित पवार की अंतिम यात्रा

राजकीय सम्मान के साथ निकली अजित पवार की अंतिम यात्रा
2

अजीत पवार की अंतिम यात्रा उनके कटेवाड़ी स्थित आवास से राजकीय सम्मान के साथ शुरू हुई और लगभग छह किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंची. अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया. 

3.सड़कों पर उतरा हुजूम

सड़कों पर उतरा हुजूम
3

जैसे ही अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रही शवयात्रा विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ी, लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क पर जमा हो गए.

4.अंतिम दर्शन के उमड़ा लोगों का हुजूम

अंतिम दर्शन के उमड़ा लोगों का हुजूम
4

अजित पवार के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए. हर तरफ उनके करीबियों और प्रशंसकों का हुजूम दिखाई दिया. हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे और लोग अपने 'दादा' के साथ बिताए गए आखिरी पलों को याद करके भावुक हो रहे थे.

5.रितेश देशमुख अंतिम संस्कार में हुए शामिल

रितेश देशमुख अंतिम संस्कार में हुए शामिल
5

अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम दिवंगत विलासराव देखमुख के बेटे और बॉलीवुड एक्टर रितेश देखमुख पहुंचे.

6.परिवार को मजबूती से संभालती नजर आईं सुप्रिया सुले

परिवार को मजबूती से संभालती नजर आईं सुप्रिया सुले
6

परिवार के सदस्यों ने अजीत पवार को आखिरी विदाई दी. इस दौरान उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने दिवंगत नेता के परिवार को संभाला और समर्थकों से भी मिलती नजर आईं.

7.शरद पवार

शरद पवार
7

एससीपी प्रमुख शरद पवार भी भतीजे अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में मौजूद थे.
 

8. सुशील कुमार शिंदे

सुशील कुमार शिंदे
8

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

9.राज ठाकरे

राज ठाकरे
9

एमएनएस चीफ राज ठाकरे अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे.

