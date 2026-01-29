PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?

1 . महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार समेत कई वरिष्ठ नेता और अभिनेता शामिल हुए. उनके निधन से राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया.

(Photo Credit: PTI)