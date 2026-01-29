PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?

जातिविहीन समाज की ओर बढ़ रहे या पीछे-CJI, देश में अमेरिका जैसे हालात ना बनें-CJI, हम सरकार से जवाब तलब करेंगे-CJI, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है-CJI, UGC के नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं-CJI, समाज एकसाथ आगे बढ़े, भेदभाव ना हो-CJI, SC ने सरकार और UGC को नोटिस दिया, UGC के नए नियमों के विरोध में SC में सुनवाई, SC ने 19 मार्च तक केंद्र से जवाब मांगा | संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन, लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक स्थगित, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बिल | 2027 में 7.2% तक GDP का अनुमान-सर्वे, आर्थिक सर्वे में AI, शहरीकरण पर फोकस-सर्वे, GST दरों में कमी से मांग में तेजी- सर्वे | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सर्वे, आर्थिक सुधारों से GDP में तेजी रहेगी- सर्वे, घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी -सर्वे, 'महंगाई का तय लक्ष्य के अंदर रहने का अनुमान ', 'GST दरों में कटौती से मांग में तेजी बनी रहेगी ', घरेलू मांग, निवेश बढ़ेगा- आर्थिक सर्वेक्षण | सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू, 'जातिगत भेदभाव की परिभाषा सीमित', याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'सामान्य वर्ग के लिए भेदभाव बढ़ाने वाले नियम', UGC के नए नियमों के विरोध में याचिका, नियमों पर रोक लगाई जाए- वकील, नियमों पर रोक लगाई जाए- विष्णु शंकर
जया पाण्डेय | Jan 29, 2026, 12:28 PM IST
1.महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार समेत कई वरिष्ठ नेता और अभिनेता शामिल हुए. उनके निधन से राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया.
(Photo Credit: PTI)
2.राजकीय सम्मान के साथ निकली अजित पवार की अंतिम यात्रा
अजीत पवार की अंतिम यात्रा उनके कटेवाड़ी स्थित आवास से राजकीय सम्मान के साथ शुरू हुई और लगभग छह किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंची. अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया.
3.सड़कों पर उतरा हुजूम
जैसे ही अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रही शवयात्रा विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ी, लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क पर जमा हो गए.
4.अंतिम दर्शन के उमड़ा लोगों का हुजूम
अजित पवार के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए. हर तरफ उनके करीबियों और प्रशंसकों का हुजूम दिखाई दिया. हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे और लोग अपने 'दादा' के साथ बिताए गए आखिरी पलों को याद करके भावुक हो रहे थे.
5.रितेश देशमुख अंतिम संस्कार में हुए शामिल
अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम दिवंगत विलासराव देखमुख के बेटे और बॉलीवुड एक्टर रितेश देखमुख पहुंचे.
6.परिवार को मजबूती से संभालती नजर आईं सुप्रिया सुले
परिवार के सदस्यों ने अजीत पवार को आखिरी विदाई दी. इस दौरान उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने दिवंगत नेता के परिवार को संभाला और समर्थकों से भी मिलती नजर आईं.
7.शरद पवार
एससीपी प्रमुख शरद पवार भी भतीजे अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में मौजूद थे.
8. सुशील कुमार शिंदे
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
9.राज ठाकरे
एमएनएस चीफ राज ठाकरे अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे.