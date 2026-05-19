पेट्रोल कार या EV? किसमें होती है ज्यादा बचत, जानिए प्रति KM खर्च का पूरा हिसाब

5 . ईवी से क्या वाकई होती है भारी बचत?

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इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी खूबी उनका बेहद कम रनिंग कॉस्ट यानी चलाने का खर्च है. ईवी का खर्च पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली की दरें क्या हैं. एक औसतन इलेक्ट्रिक कार एक यूनिट (kWh) बिजली में लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है. अगर घरेलू बिजली की दर औसतन 8 रुपये प्रति यूनिट भी मान ली जाए, तो ईवी को चलाने का खर्च मात्र 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर आता है.