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भारत

पेट्रोल कार या EV? किसमें होती है ज्यादा बचत, जानिए प्रति KM खर्च का पूरा हिसाब

Petrol vs EV Cost Comparison: भारत में लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच नया वाहन खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा भ्रम पेट्रोल कार बनाम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर है.

Gaurav Barar | May 19, 2026, 01:40 PM IST

1.पेट्रोल और ईवी में किसमें ज्यादा फायदा?

पेट्रोल और ईवी में किसमें ज्यादा फायदा?
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भारत में लगातार बढ़ती तेल की कीमतों के बीच अब हर गाड़ी खरीदार के मन में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है कि पेट्रोल कार खरीदी जाए या इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV)? पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रहे लगातार बदलावों ने आम आदमी के बजट को हिलाकर रख दिया है. 
 

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2.तेजी से ईवी की ओर बढ़ रहे लोग

तेजी से ईवी की ओर बढ़ रहे लोग
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ऐसे में लोग तेजी से ईवी के विकल्प की ओर देख रहे हैं. लेकिन क्या वाकई एक इलेक्ट्रिक कार खरीदना पेट्रोल कार के मुकाबले फायदे का सौदा है? जानिए दोनों का प्रति किलोमीटर खर्च और व्यावहारिक उपयोग क्या कहता है.

3.पेट्रोल कार का गणित

पेट्रोल कार का गणित
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अगर हम एक सामान्य पेट्रोल कार की बात करें, तो शहर और हाईवे को मिलाकर इसका औसत माइलेज 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच आता है. वर्तमान में पेट्रोल की कीमत को करीब 100 रुपये प्रति लीटर मानकर चलें, तो पेट्रोल कार को चलाने का सीधा खर्च लगभग 5.5 रुपये से लेकर 7 रुपये प्रति किलोमीटर तक बैठता है. 

4.ट्रैफिक के कारण बढ़ जाता है खर्चा

ट्रैफिक के कारण बढ़ जाता है खर्चा
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यह तो सिर्फ एक आदर्श स्थिति का आंकड़ा है. असल जिंदगी में भारी ट्रैफिक, लगातार एसी का चलना और हर व्यक्ति का अलग ड्राइविंग स्टाइल इस खर्च को और बढ़ा देता है. उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस या बिजनेस के काम से रोज 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तो सिर्फ ईंधन पर आपका मासिक खर्च 7,000 से 8,500 रुपये तक पहुंच सकता है.

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5.ईवी से क्या वाकई होती है भारी बचत?

ईवी से क्या वाकई होती है भारी बचत?
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इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी खूबी उनका बेहद कम रनिंग कॉस्ट यानी चलाने का खर्च है. ईवी का खर्च पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली की दरें क्या हैं. एक औसतन इलेक्ट्रिक कार एक यूनिट (kWh) बिजली में लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है. अगर घरेलू बिजली की दर औसतन 8 रुपये प्रति यूनिट भी मान ली जाए, तो ईवी को चलाने का खर्च मात्र 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर आता है. 

6.खर्च का अंतर जानकर चौंक जाएंगे

खर्च का अंतर जानकर चौंक जाएंगे
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इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पेट्रोल कार के मुकाबले ईवी का रनिंग कॉस्ट करीब 70 से 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है. जो लोग व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशनों के बजाय रात में अपने घर पर ही गाड़ी चार्ज करते हैं, उनके लिए यह बचत और भी ज्यादा बढ़ जाती है.

7.सर्विस, मेंटेनेंस और अन्य खर्चे 

सर्विस, मेंटेनेंस और अन्य खर्चे 
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खर्च सिर्फ ईंधन का ही नहीं होता, बल्कि गाड़ी की सर्विसिंग का भी होता है. पेट्रोल कारों में इंजन ऑयल बदलना, एयर और ऑयल फिल्टर की सफाई, क्लच प्लेट और कई जटिल मैकेनिकल पार्ट्स की देखरेख में हर साल मोटा खर्च आता है. 

8.ईवी का मेंटेनेंस खर्च कितना?

ईवी का मेंटेनेंस खर्च कितना?
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इसके विपरीत, ईवी में मूविंग पार्ट्स बेहद कम होते हैं. न इंजन ऑयल बदलने का झंझट और न ही जटिल गियरबॉक्स की समस्या, जिससे इसका मेंटेनेंस खर्च न के बराबर रहता है. हालांकि, इसकी बैटरी काफी महंगी होती है, लेकिन कंपनियां इस पर 8 साल तक की लंबी वारंटी देती हैं, जिससे ग्राहक काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं. 

9.ईवी के सामने क्या हैं चुनौतियां?

ईवी के सामने क्या हैं चुनौतियां?
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इतने फायदों के बाद भी लोग पेट्रोल कारें क्यों खरीद रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रेंज एंग्जायटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. भारत के छोटे शहरों और हाईवे पर अभी भी पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं. लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कार को चार्ज करने में लगने वाला समय भी एक बड़ी बाधा है, जबकि पेट्रोल पंप हर कोने पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, ईवी की शुरुआती खरीद कीमत पेट्रोल कारों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.
 

10.आपके लिए क्या है बेहतर?

आपके लिए क्या है बेहतर?
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अगर आपका दैनिक सफर 40-50 किलोमीटर से ज्यादा है और आप मुख्य रूप से शहर के भीतर गाड़ी चलाते हैं, तो ईवी आपके लिए सबसे बेहतरीन और फायदे का सौदा है. शुरुआती कीमत ज्यादा होने के बावजूद ये 2 से 3 सालों में अपनी लागत वसूल कर देती है. वहीं दूसरी ओर, अगर आपकी रनिंग बहुत कम है या आप अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं पर निकलते हैं, तो फिलहाल पेट्रोल कार ही आपके लिए ज्यादा व्यावहारिक और सुविधाजनक विकल्प रहेगी.
 

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