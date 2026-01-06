8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

6 . कितनी बढ़ेगी महंगाई?

6

नवंबर के अंत तक महंगाई भत्ते का आंकड़ा 59.93% पर पहुंच चुका है. यदि दिसंबर महीने के आंकड़े भी बढ़त के साथ आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला कुल डीए 60% की ऐतिहासिक सीमा को छू लेगा. यह पिछले साल के 58% के स्तर से कहीं अधिक है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा. DA के 60% तक पहुंचने का सीधा मतलब है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में शानदार बढ़ोतरी होगी. हालांकि, यह वृद्धि2% होगी या 3%, यह पूरी तरह से दिसंबर के अंतिम डेटा और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से