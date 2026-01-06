8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

भारत
Pragya Bharti | Jan 06, 2026, 02:02 PM IST
1.Pension Rule Changes
केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग द्वारा जारी किए गए ये नए निर्देश न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, बल्कि पेंशनभोगियों को होने वाली मानसिक और वित्तीय परेशानियों को भी दूर करेंगे.
2.PPO प्रक्रिया में सुधार और स्पष्टता
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशनर या फैमिली पेंशनर की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान आदेश (PPO) लौटाने की प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है. अब बैंकों के सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ PPO सीधे संबंधित विभाग को भेजने के बजाय अनिवार्य रूप से CPAO के जरिए ही भेजना होगा. इससे दस्तावेज़ों के गुम होने का खतरा कम होगा और परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन की प्रक्रिया तेज होगी.
3.पेंशन में मनमानी कटौती पर रोक
पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि एक बार पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने के बाद विभाग अपनी मर्जी से उसमें कटौती नहीं कर पाएंगे. नियमों के अनुसार, यदि कोई लिपिकीय त्रुटि दो साल बाद पकड़ी जाती है, तो विभाग बिना DoPPW की पूर्व अनुमति के पेंशन राशि कम नहीं कर सकता. यह नियम उन हजारों पेंशनरों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें रिटायरमेंट के कई साल बाद अचानक 'रिकवरी' या 'कटौती' के नोटिस मिलते थे.
4.गलत भुगतान और वसूली के नियम
यदि सरकार की गलती के कारण किसी पेंशनर को अधिक भुगतान हो गया है और उसमें पेंशनर की कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं है, तो वसूली पर विचार किया जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय को व्यय विभाग से परामर्श करना होगा कि वसूली माफ की जाए या नहीं. यदि वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो संबंधित पेंशनर को दो महीने का नोटिस देना अनिवार्य होगा.
5.यह बदलाव क्यों है अहम?
इन सुधारों का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो पेंशनर की मृत्यु के बाद प्रशासनिक जटिलताओं में उलझ जाते थे. इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 'मनमानी कटौती पर रोक' का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है. सरकार के इन कदमों से पूरी पेंशन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी.
6.कितनी बढ़ेगी महंगाई?
नवंबर के अंत तक महंगाई भत्ते का आंकड़ा 59.93% पर पहुंच चुका है. यदि दिसंबर महीने के आंकड़े भी बढ़त के साथ आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला कुल डीए 60% की ऐतिहासिक सीमा को छू लेगा. यह पिछले साल के 58% के स्तर से कहीं अधिक है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मददगार साबित होगा. DA के 60% तक पहुंचने का सीधा मतलब है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में शानदार बढ़ोतरी होगी. हालांकि, यह वृद्धि2% होगी या 3%, यह पूरी तरह से दिसंबर के अंतिम डेटा और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से