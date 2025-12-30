FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनके किरदार में दिखेंगे सलमान खान

गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनके किरदार में दिखेंगे सलमान खान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

भारत

पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई राजस्थान के रणथम्भौर में होने जा रही है. इस पारिवारिक मौके ने एक बार फिर गांधी परिवार के वैवाहिक इतिहास को चर्चा में ला दिया है, जहां कई पीढ़ियों ने सामाजिक बंधनों से आगे बढ़कर प्रेम विवाह का रास्ता चुना. 

राजा राम | Dec 30, 2025, 07:06 PM IST

1.दोनों परिवारों की नजदीकियां काफी पुरानी

दोनों परिवारों की नजदीकियां काफी पुरानी
1

रेहान वाड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया. अवीवा के पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं और मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर. मिली जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों की नजदीकियां काफी पुरानी मानी जाती हैं. 

Advertisement

2.पंडित नेहरू ने 1916 में पारंपरिक रूप से किया विवाह

पंडित नेहरू ने 1916 में पारंपरिक रूप से किया विवाह
2

गांधी परिवार की बात हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं. हालांकि यह स्पष्ट है कि नेहरू जी का विवाह 1916 में कमला कौल से पारंपरिक रूप से परिवार द्वारा तय किया गया था, इसे प्रेम विवाह नहीं माना जाता. 

3.इंदिरा गांधी

इंदिरा गांधी
3

गांधी परिवार में प्रेम विवाह की परंपरा की असली शुरुआत इंदिरा गांधी से होती है. उन्होंने फिरोज गांधी से उस समय शादी की, जब परिवार के भीतर इस रिश्ते को लेकर मतभेद थे. 1942 में आनंद भवन में हुआ यह विवाह उस दौर में एक साहसिक फैसला माना गया. 

4.राजीव गांधी

राजीव गांधी
4

इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने भी अपनी राह खुद चुनी. कैंब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया से हुई और लंबी जद्दोजहद के बाद 1968 में दोनों विवाह के बंधन में बंधे. 

TRENDING NOW

5.संजय गांधी

संजय गांधी
5

राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी ने  मेनका आनंद से प्रेम विवाह किया. 1974 में बेहद सादगी से हुई इस शादी ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरीं. 
 

6.प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी
6

अगली पीढ़ी में प्रियंका गांधी ने भी प्रेम को ही प्राथमिकता दी. उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से 1991 में हुई और 1997 में दोनों ने विवाह किया. बताते चलें, प्रियंका गांधी की शादी की खास बात यह रही कि उन्होंने वही गुलाबी साड़ी पहनी, जो इंदिरा गांधी ने अपनी शादी में पहनी थी. यह गांधी परिवार की भावनात्मक विरासत का प्रतीक बनी. 

7.रेहान वाड्रा

रेहान वाड्रा
7

अब रेहान वाड्रा की सगाई के साथ गांधी परिवार में प्रेम विवाह की यह परंपरा एक नई पीढ़ी में आगे बढ़ती नजर आ रही है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज
राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन
राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
MORE
Advertisement