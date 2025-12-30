पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

भारत
राजा राम | Dec 30, 2025, 07:06 PM IST
1.दोनों परिवारों की नजदीकियां काफी पुरानी
रेहान वाड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया. अवीवा के पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं और मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर. मिली जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों की नजदीकियां काफी पुरानी मानी जाती हैं.
2.पंडित नेहरू ने 1916 में पारंपरिक रूप से किया विवाह
गांधी परिवार की बात हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं. हालांकि यह स्पष्ट है कि नेहरू जी का विवाह 1916 में कमला कौल से पारंपरिक रूप से परिवार द्वारा तय किया गया था, इसे प्रेम विवाह नहीं माना जाता.
3.इंदिरा गांधी
गांधी परिवार में प्रेम विवाह की परंपरा की असली शुरुआत इंदिरा गांधी से होती है. उन्होंने फिरोज गांधी से उस समय शादी की, जब परिवार के भीतर इस रिश्ते को लेकर मतभेद थे. 1942 में आनंद भवन में हुआ यह विवाह उस दौर में एक साहसिक फैसला माना गया.
4.राजीव गांधी
इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने भी अपनी राह खुद चुनी. कैंब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया से हुई और लंबी जद्दोजहद के बाद 1968 में दोनों विवाह के बंधन में बंधे.
5.संजय गांधी
राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी ने मेनका आनंद से प्रेम विवाह किया. 1974 में बेहद सादगी से हुई इस शादी ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरीं.
6.प्रियंका गांधी
अगली पीढ़ी में प्रियंका गांधी ने भी प्रेम को ही प्राथमिकता दी. उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से 1991 में हुई और 1997 में दोनों ने विवाह किया. बताते चलें, प्रियंका गांधी की शादी की खास बात यह रही कि उन्होंने वही गुलाबी साड़ी पहनी, जो इंदिरा गांधी ने अपनी शादी में पहनी थी. यह गांधी परिवार की भावनात्मक विरासत का प्रतीक बनी.
7.रेहान वाड्रा
अब रेहान वाड्रा की सगाई के साथ गांधी परिवार में प्रेम विवाह की यह परंपरा एक नई पीढ़ी में आगे बढ़ती नजर आ रही है.