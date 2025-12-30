पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

6 . प्रियंका गांधी

अगली पीढ़ी में प्रियंका गांधी ने भी प्रेम को ही प्राथमिकता दी. उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से 1991 में हुई और 1997 में दोनों ने विवाह किया. बताते चलें, प्रियंका गांधी की शादी की खास बात यह रही कि उन्होंने वही गुलाबी साड़ी पहनी, जो इंदिरा गांधी ने अपनी शादी में पहनी थी. यह गांधी परिवार की भावनात्मक विरासत का प्रतीक बनी.