ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

भारत
Neelam | Jul 24, 2026, 06:53 PM IST
1.पंबन ब्रिज टूटते देख भावुक हुए लोग
तमिलनाडु के 111 साल पुराने पंबन ब्रिज को टूटता देख लोग भावुक हो रहे हैं. उनकी इच्छा है कि ब्रिज को म्यूजियम में रखा जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद रखें और लोगों को उसकी खासियतों के बारे में बताया जा सके. रामेश्वरम और रामनाथपुरम के मंडपम को जोड़ने वाले करीब 2.3 किलोमीटर लंबे इस पुल को नया पुल बनने और उसका परिचालन शुरू होने के बाद हटाया जा रहा है.
(X/ Ashwini Vaishnav)
2.समुद्र के बीच बनाया गया पहला पुल था पंबन ब्रिज
साल 1914 में ब्रिटिश सरकार में पंबन रेलवे ब्रिज बनाया गया था. यह देश का पहला ऐसा पुल था, जो समुद्र के बीच में बनाया गया. पुल की सबसे खास बात इसका कैंटिलीवर और वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम है, जिससे जहाजों को निकलने के लिए बीच का हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है.
(X/ Ashwini Vaishnav)
3.ब्रिज को देखने के लिए लगती थीं लंबी लाइनें
एक स्थानीय शख्स ने बताया कि जब पुल को जहाजों को निकालने के लिए बीच से खोला जाता था, तो यह देखने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं. यह बात 60-70 दशक की है, उन्होंने कहा,'यह सिर्फ एक पुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है. यह हमारा गौरव है. 1989 में जब बगल में ही रोड ब्रिज बना तो पंबन ब्रिज नेशनल आइकॉन बन गया था. कार और बसें इसे देखने के लिए रुक जाते थे.'
4.पंबन ब्रिज पर शूट हुईं हैं कई फिल्में
पंबन ब्रिज सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं रहा. समु्द्र के बीच बने इस ब्रिज ने फिल्मकारों का भी ध्यान खींचा. कई तमिल, मलयालम और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पंबन पुल पर शूट हुई हैं. चेन्नई एक्सप्रेस, रावण, कंडुकोनैन जैसी फिल्मों की यहां शूटिंग हुई है.
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5.पिछले साल से नए ब्रिज का परिचालन शुरू
पिछले साल 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था. 2020 में इस पर काम शुरू हुआ और पांच साल में बनकर तैयार कर दिया गया. नया ब्रिज पुराने वाले से ज्याद एडवांस है और इस पर ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है, जबकि पुराने पुल की क्षमता 10 किमी प्रति घंटा थी.
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6.नए ब्रिज में क्या खास?
नया पुल समुद्र तल से 22 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि पुराना पुल 1.5 मीटर ऊंचा था, जिसकी वजह से अब बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सकते हैं. साथ ही डिजाइन करते समय समुद्र की वजह से होने वाले हाई कोस्टल कंडिशंस को भी ध्यान में रखा गया है.
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