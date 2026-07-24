ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

3 . ब्रिज को देखने के लिए लगती थीं लंबी लाइनें

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एक स्थानीय शख्स ने बताया कि जब पुल को जहाजों को निकालने के लिए बीच से खोला जाता था, तो यह देखने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं. यह बात 60-70 दशक की है, उन्होंने कहा,'यह सिर्फ एक पुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है. यह हमारा गौरव है. 1989 में जब बगल में ही रोड ब्रिज बना तो पंबन ब्रिज नेशनल आइकॉन बन गया था. कार और बसें इसे देखने के लिए रुक जाते थे.'