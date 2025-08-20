गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान   

5 . बिल का असर और आगे की राह क्या हो सकती है

5

इस बिल के आने से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी. सरकार का कहना है कि इससे यूजर्स को सुरक्षित माहौल मिलेगा और गेमिंग से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगेगी. वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार इस बिल को लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करे ताकि गेमिंग का भविष्य सुरक्षित रह सके.

इस पूरे मामले पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि ये बिल सिर्फ गेमिंग नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन से भी जुड़ा है. आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार इस बिल को कैसे लागू करती है और इसका असर आम यूजर्स और इंडस्ट्री पर कितना पड़ता है.