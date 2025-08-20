Twitter
Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल

गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा

100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा

Radha Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी राधाष्टमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व 

NEET PG Result 2025: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी का रिजल्ट, natboard.edu.in पर यूं करें चेक

गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान   

Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान   

Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 को केन्द्र सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गयी है. इस बिल को संसद में जल्द ही पेश किया जा सकता है. यह बिल किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो. जानिए क्या है सरकार का प्लान... 

Abhay Sharma | Aug 20, 2025, 01:08 PM IST

1.ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव 

ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव 
1

सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने जा रही है. संसद में जल्द ही एक नया बिल पेश किया जाएगा, जिसका नाम है 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025'. इस बिल का मकसद है गेमिंग से जुड़े लेन-देन को नियंत्रित करना और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम लागू करना.

2.इस बिल में क्या है खास?

इस बिल में क्या है खास?
2

इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर ट्रांजेक्शन यानी पैसों का लेन-देन बैन किया जा सकता है. इससे उन ऐप्स पर असर पड़ेगा जो रियल मनी से जुड़े गेम्स चलाते हैं, जैसे Dream11, MPL, और Fantasy Sports वाले प्लेटफॉर्म. यूजर्स के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब Dream11 जैसे ऐप्स बंद हो जाएंगे? सरकार ने साफ किया है कि सभी ऐप्स पर बैन नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ उन पर जो गैर-कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या जिनमें सट्टेबाजी जैसी गतिविधियां हो रही हैं.

3.गेमिंग इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

गेमिंग इंडस्ट्री में मचा हड़कंप
3

भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करीब ₹2 लाख करोड़ की है. इस सेक्टर में हर साल हजारों करोड़ का निवेश होता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. लेकिन नए बिल को लेकर गेमिंग कंपनियों में चिंता बढ़ गई है. AIGF, EGF और FIFS जैसे प्रमुख गेमिंग संगठन कह रहे हैं कि अगर ये बिल लागू हुआ तो इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा और कई स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं.

4.यूजर्स की राय और सवाल

यूजर्स की राय और सवाल
4

बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब वो अपने पसंदीदा गेम्स नहीं खेल पाएंगे? क्या गेमिंग ऐप्स पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी? सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा. जो ऐप्स नियमों के तहत काम करेंगे, उन्हें चलाने की इजाजत दी जाएगी. लेकिन जो ऐप्स सट्टा या धोखाधड़ी में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होगी.

5.बिल का असर और आगे की राह क्या हो सकती है 

बिल का असर और आगे की राह क्या हो सकती है 
5

इस बिल के आने से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी. सरकार का कहना है कि इससे यूजर्स को सुरक्षित माहौल मिलेगा और गेमिंग से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगेगी. वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार इस बिल को लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करे ताकि गेमिंग का भविष्य सुरक्षित रह सके.

इस पूरे मामले पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि ये बिल सिर्फ गेमिंग नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन से भी जुड़ा है. आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार इस बिल को कैसे लागू करती है और इसका असर आम यूजर्स और इंडस्ट्री पर कितना पड़ता है.

6.Gaming Industry ने क्या कहा?

Gaming Industry ने क्या कहा?
6

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े संगठनों का मानना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारतीय यूजर्स और इकॉनमी को भारी नुकसान होगा. संगठनों का दावा है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. गेमिंग फेडरेशन के अनुसार, ऑनलाइन स्किल गेमिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसका इंडस्ट्री वैल्युएशन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है. इसका सालाना रेवेव्यू 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. यह इंडस्ट्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साल में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का टैक्स भरती है. 

7.सरकार को पत्र  

सरकार को पत्र  
7

ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑप इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने सरकार को एक संयुक्त पत्र लिखा है. इसमें लिखा, 'हमें विश्वास है कि आपके समर्थन से, भारत का गेमिंग क्षेत्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, महत्वपूर्ण कर राजस्व में योगदान दे सकता है और अवैध ऑपरेटरों को रोक सकता है.' इस पत्र में कहा गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सालभर में करीब 2 लाख नौकरियों का सृजन करती है. अगले कुछ साल में ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है. उनका कहना है कि बिल पास होने से इन नौकरियों पर खतरा मंडराएगा और 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी.

