भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

भारत
Shivendra Rai | Jun 07, 2026, 07:50 PM IST
1.रेल मंत्रालय मिशन मोड में...
रेल मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय रेलवे अपने पूरे ब्रॉड गेज (BG) नेटवर्क के विद्युतीकरण का काम मिशन मोड में कर रही है. मंत्रालय के अनुसार, देश के ब्रॉड गेज (BG) नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत हिस्सा अब विद्युतीकृत हो चुका है.
2.कितने रूट का विद्युतीकरण हुआ?
रेल मंत्रालय के अनुसार, ब्रॉड गेज लाइनों के कुल 70,271 रूट किलोमीटर में से 31 मई 2026 तक 70,002 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है. अब नेटवर्क का बहुत कम हिस्सा ही बाकी है.
3.किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन?
रेल मंत्रालय के अनुसार, ब्रॉड गेज लाइनों के कुल 70,271 रूट किलोमीटर में से 31 मई 2026 तक 70,002 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है. अब नेटवर्क का बहुत कम हिस्सा ही बाकी है.
4.कितने राज्यों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण?
रेल मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने ब्रॉड गेज (BG) रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है. केवल पांच राज्यों में अभी भी कुछ हिस्सों का विद्युतीकरण होना बाकी है.
5.पांच राज्यों में काम बाकी
रेल मंत्रालय के अनुसार, सिर्फ पांच राज्यों- राजस्थान, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक और गोवा में ब्रॉड गेज (BG) रेलवे सेक्शन के कुछ हिस्से का इलेक्ट्रिफ़िकेशन अभी बाकी है. यह सिर्फ कुल मिलाकर 269 रूट किलोमीटर है. राजस्थान में, राज्य के कुल 6,514 RKm BG नेटवर्क में से 6,504 RKm का इलेक्ट्रिफ़िकेशन हो चुका है. सिर्फ 10 RKm का काम बाकी है.
6.सिर्फ 269 रूट किलोमीटर बाकी
रेल मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब ब्रॉड गेज (BG) नेटवर्क का सिर्फ 269 रूट किलोमीटर ही विद्युतीकरण से बचा है. इसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा. रेल मंत्रालय के अनुसार, अब नई लाइन और मल्टी-ट्रैकिंग के सभी प्रोजेक्ट्स को विद्युतीकरण के साथ ही मंजूरी दी जा रही है.
7.कुल कितना है ब्रॉड गेज नेटवर्क?
रेल मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में कुल BG नेटवर्क 70,271 किमी है. इसका 70,002 किमी (99.6%) हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है. देश में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का काम 100% पूरा हो चुका है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं.)