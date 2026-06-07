भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

5 . पांच राज्यों में काम बाकी

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रेल मंत्रालय के अनुसार, सिर्फ पांच राज्यों- राजस्थान, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक और गोवा में ब्रॉड गेज (BG) रेलवे सेक्शन के कुछ हिस्से का इलेक्ट्रिफ़िकेशन अभी बाकी है. यह सिर्फ कुल मिलाकर 269 रूट किलोमीटर है. राजस्थान में, राज्य के कुल 6,514 RKm BG नेटवर्क में से 6,504 RKm का इलेक्ट्रिफ़िकेशन हो चुका है. सिर्फ 10 RKm का काम बाकी है.