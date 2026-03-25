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Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

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भारत

Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के मूलांक को देखकर उसके विशेषताओं से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसमें 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं. हर व्यक्ति का मूलांक के साथ ही अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक और तारीख में जातक पर पड़ता है.

Nitin Sharma | Mar 25, 2026, 03:33 PM IST

1.Angry Bird होते हैं ये लोग

Angry Bird होते हैं ये लोग
1

आज हम ऐसे मूलांक के लोगों की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें Angry Bird कहा गया है. इसकी वजह इनमें सबसे ज्यादा गुस्सा होना है. अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि अगर ये गुस्सा हो जाये तो सामने वाले का पीछा नहीं छोड़ते. आइए जानते हैं वो मूलांक, जिसके लोग सबसे ज्यादा गुस्सैल होते हैं...

(Credit Image AI)

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2.गुस्सा आने पर सामने वाले के छुड़ा देते हैं छक्के

गुस्सा आने पर सामने वाले के छुड़ा देते हैं छक्के
2

अंक ज्योतिष की मानें तो किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इनके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. यही वजह है कि इन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. गुस्से में ये लोग भूल जाते हैं कि इनके सामने कौन खड़ा है.

(Credit Image AI)

3.शनि के प्रभाव में होते हैं ये लोग

शनि के प्रभाव में होते हैं ये लोग
3

मूलांक 8 वालों के स्वामी शनिदेव हैं. यही वजह है कि ये लोग किसी को बिना मतलब परेशान नहीं करते, लेकिन जब इनको कोई बार बार परेशान करता है तो उसकी छुट्टी कर देते हैं. ये लोग सामने वाले छक्के छ़ुड़ाकर ही दम लेते हैं.

(Credit Image AI)

4.दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं आगे

दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं आगे
4

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है. मंगल के प्रभाव की वजह से ही ये लोग आत्मविश्वास से भरपूर होने के साथ ही सबसे ज्यादा गुस्से में रहते हैं. ये लोग अपने से ज्यादा दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए गुस्सा कर बैठते हैं.

(Credit Image AI)

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5.गलत को नहीं करते हैं सहन

गलत को नहीं करते हैं सहन
5

मूलांक 9 वाले लोग गलत को बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं. ये लोग बिना किसी डर और परवाह के गलत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. इनमें गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि गुस्से में अपने साथी को भी नहीं छोड़ते. 

(Credit Image AI)

6.प्यार में सब माफ, लेकिन गुस्से में कुछ भी करने को तैयार

प्यार में सब माफ, लेकिन गुस्से में कुछ भी करने को तैयार
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किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों में थोड़ा अभिमान होता है. इसके साथ ही ये बहुत गुस्सैल होते हैं. ये किसी के लिए प्यार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में किसी का गला काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. 

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

 

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