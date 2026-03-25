Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं

6 . प्यार में सब माफ, लेकिन गुस्से में कुछ भी करने को तैयार

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किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों में थोड़ा अभिमान होता है. इसके साथ ही ये बहुत गुस्सैल होते हैं. ये किसी के लिए प्यार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में किसी का गला काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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