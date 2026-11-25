1 . Numerology: पति की 'परमप्रिया' होती हैं ये लड़कियां

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Numerology: खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व से भी झलकती है. अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और उसकी खूबियों के बारे में कई बातें बताई जाती हैं. कुछ खास मूलांक वाली लड़कियों को आकर्षक व्यक्तित्व, भावनात्मक समझ और रिश्तों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. न्यूमरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के अनुसार, मूलांक 2, 6 और 9 वाली लड़कियों में ऐसी कई खूबियां देखने को मिलती हैं, जो उन्हें एक खास जीवनसाथी बनाती हैं. आइए जानते हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियों की खासियतें.