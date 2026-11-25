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Neha Awasthi | Nov 25, 2026, 10:59 AM IST
1.Numerology: पति की 'परमप्रिया' होती हैं ये लड़कियां
Numerology: खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व से भी झलकती है. अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और उसकी खूबियों के बारे में कई बातें बताई जाती हैं. कुछ खास मूलांक वाली लड़कियों को आकर्षक व्यक्तित्व, भावनात्मक समझ और रिश्तों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. न्यूमरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के अनुसार, मूलांक 2, 6 और 9 वाली लड़कियों में ऐसी कई खूबियां देखने को मिलती हैं, जो उन्हें एक खास जीवनसाथी बनाती हैं. आइए जानते हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियों की खासियतें.
2.अंक ज्योतिष में मूलांक का क्या है महत्व?
अंकशास्त्र में किसी व्यक्ति की जन्म तारीख को जोड़कर उसका मूलांक निकाला जाता है. मान्यता है कि हर मूलांक का संबंध किसी विशेष ग्रह से होता है और उस ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व में दिखाई देता है. न्यूमरोलॉजिस्ट आशा त्यागी के मुताबिक, कुछ मूलांक ऐसे हैं जिनकी लड़कियों में प्रेम, संवेदनशीलता, आकर्षण और आत्मविश्वास जैसे गुण प्रमुख माने जाते हैं. यही खूबियां उनके रिश्तों को खास बना सकती हैं.
3.मूलांक 2: सादगी और भावनात्मक समझ बनाती है खास
जन्म तारीख: 2, 11, 20 और 29- अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक कहा जाता है. इस मूलांक में जन्मी लड़कियों को संवेदनशील, शांत और सौम्य स्वभाव वाला माना जाता है. इनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की सादगी होती है. ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने की कोशिश करती हैं और रिश्तों में अपनापन बनाए रखना पसंद करती हैं.
4.पति की भावनाओं को समझने में होती हैं माहिर
मूलांक 2 वाली लड़कियों की एक खासियत इनका भावनात्मक जुड़ाव माना जाता है. ये अपने जीवनसाथी की छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देती हैं. मुश्किल समय में पति का साथ देना और उसकी परेशानियों को समझना इनके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है. इनका शांत व्यवहार और रिश्तों के प्रति समर्पण वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने में मदद करता है. इनके लिए प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में दिखाना भी जरूरी होता है.
5.मूलांक 9: साहस और आत्मविश्वास से जीतती हैं दिल
जन्म तारीख: 9, 18 और 27- अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से होता है. मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. इस मूलांक में जन्मी लड़कियों को निडर, आत्मविश्वासी और मजबूत इच्छाशक्ति वाला बताया जाता है. ये अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती हैं और मुश्किल परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनका सामना करती हैं.
6.पति के लिए बनती हैं मजबूत सहारा
मूलांक 9 वाली लड़कियां रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता को महत्व देने वाली मानी जाती हैं. ये अपने जीवनसाथी के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे सही सलाह देने से भी पीछे नहीं हटतीं. इनका आत्मविश्वास और जुझारू स्वभाव इन्हें एक मजबूत साथी बनाता है. ये अपने रिश्ते में भरोसे और सम्मान को अहमियत देती हैं. यही वजह है कि इनका व्यक्तित्व दूसरों से अलग नजर आता है.
7.रूप ही नहीं, गुण भी बनाते हैं परमसुंदरी
न्यूमरोलॉजी के नजरिए से मूलांक 2, 6 और 9 वाली लड़कियों की खूबियां अलग-अलग होती हैं. मूलांक 2 में भावनात्मक समझ और सादगी, मूलांक 6 में आकर्षण और प्रेमपूर्ण स्वभाव, जबकि मूलांक 9 में साहस और आत्मविश्वास को प्रमुख माना जाता है. हालांकि, किसी भी रिश्ते की खूबसूरती केवल जन्मतिथि या मूलांक से तय नहीं होती. आपसी सम्मान, विश्वास, समझ और प्यार ही वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाते हैं. असली खूबसूरती चेहरे से ज्यादा इंसान के व्यवहार और उसके गुणों में होती है.