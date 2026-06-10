FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Tejashwi Prakash से पहले, इन 3 मशहूर अभिनेत्रियों संग जुड़ चुका है करण कुंद्रा का नाम; जानें कौन थीं वो

Tejashwi Prakash से पहले, इन 3 मशहूर अभिनेत्रियों संग जुड़ चुका है करण कुंद्रा का नाम; जानें कौन थीं वो

PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा, बोलीं- 'बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश सेवा'

PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा, बोलीं- 'बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश की सेवा'

Explainer: कितने जोन में बंटी है दिल्ली, O Zone की ही क्यों हो रही सबसे ज्यादा चर्चा? जानिए बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी

Explainer: कितने जोन में बंटी है दिल्ली, O Zone की ही क्यों हो रही सबसे ज्यादा चर्चा? जानिए बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत

23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत

HomePhotos

भारत

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

Gaurav Barar | Jun 10, 2026, 12:41 PM IST

1.दुनिया में फिर मची परमाणु हथियारों की होड़!

दुनिया में फिर मची परमाणु हथियारों की होड़!
1

दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, कई देश एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ में लग गए हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की साल 2026 की ताजा रिपोर्ट में परमाणु हथियारों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ दो देशों- अमेरिका और रूस के पास है. (AI Image)

Advertisement

2.रूस और अमेरिका का दबदबा

रूस और अमेरिका का दबदबा
2

पूरी दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं. उसके पास कुल 5,420 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 1,796 हथियार हमेशा तैनात रहते हैं. इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जिसके पास कुल 5,042 हथियार हैं और उसने अपने करीब 1,770 बमों को तैनात कर रखा है.

3.चीन और यूरोप का हाल

चीन और यूरोप का हाल
3

चीन अपनी परमाणु ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और अब उसके पास करीब 620 परमाणु हथियार हो चुके हैं. यूरोप की बात करें तो फ्रांस के पास लगभग 370 और ब्रिटेन के पास करीब 225 परमाणु बम हैं. (Image- Magnific)

4.भारत किस नंबर पर है? 

भारत किस नंबर पर है? 
4

इस नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास अब कुल मिलाकर करीब 190 परमाणु हथियार हो चुके हैं, जो पिछले साल 180 थे. इनमें से 12 हथियार पूरी तरह तैनात हैं, जबकि 178 अभी स्टोर रूम में सुरक्षित रखे हैं. इस बढ़त के साथ ही भारत अब परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आगे निकल गया है. पाकिस्तान के पास इस समय करीब 170 परमाणु हथियार हैं. (AI Image)

TRENDING NOW

5.छोटे परमाणु संपन्न देश

छोटे परमाणु संपन्न देश
5

इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. हालांकि उसने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है. वहीं उत्तर कोरिया के पास लगभग 60 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. (Image- Magnific)

6.भारत ने रणनीति में किया बदलाव

भारत ने रणनीति में किया बदलाव
6

दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान, दोनों ही एक-दूसरे को ध्यान में रखकर अपनी परमाणु ताकत को संतुलित रखते हैं. सिपरी की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ने न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि अपनी पुरानी रणनीति में भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. (AI Image)

7.रेडी-टू-फायर मोड में कई बम

रेडी-टू-फायर मोड में कई बम
7

अब तक भारत की नीति यह थी कि वह शांति के समय में अपने परमाणु बमों को मिसाइलों से अलग सुरक्षित जगहों पर स्टोर करके रखता था. अगर कभी युद्ध जैसे हालात बनते, तभी इन्हें मिसाइलों पर फिट किया जाता. लेकिन अब पहली बार भारत ने शांति के समय में भी अपने 12 परमाणु हथियारों को सीधे मिसाइलों पर तैनात यानी रेडी-टू-फायर मोड में रख दिया है. इसे एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है. (AI Image)

8.भारत ने क्यों बदली अपनी सालों पुरानी नीति?

भारत ने क्यों बदली अपनी सालों पुरानी नीति?
8

सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत अपनी मिसाइलों को अब खास 'कनस्तरों' में सील करके रखने लगा है और उसकी परमाणु पनडुब्बियां भी लगातार समुद्र में गश्त लगा रही हैं. इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अपने कुछ परमाणु बमों को मिसाइलों के साथ हमेशा जोड़कर रखने लगा है. भारत के साथ-साथ चीन ने भी यही रास्ता अपनाया है. चीन ने इस साल अपने तैनात परमाणु हथियारों की संख्या 24 से बढ़ाकर 34 कर दी है. (AI Image)

9.चीन को ध्यान में रखकर तैयारी

चीन को ध्यान में रखकर तैयारी
9

भारत का यह नया कदम असल में चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब है. भारत अब ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जो चीन के सुदूर इलाकों तक आसानी से मार कर सकें. शांति के समय में भी 12 परमाणु बमों को मिसाइलों पर तैनात रखने का भारत का यह फैसला चीन और पाकिस्तान दोनों को एक कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब पलक झपकते ही देने के लिए पूरी तरह तैयार है. (AI Image)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement