अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

9 . चीन को ध्यान में रखकर तैयारी

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भारत का यह नया कदम असल में चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब है. भारत अब ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जो चीन के सुदूर इलाकों तक आसानी से मार कर सकें. शांति के समय में भी 12 परमाणु बमों को मिसाइलों पर तैनात रखने का भारत का यह फैसला चीन और पाकिस्तान दोनों को एक कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब पलक झपकते ही देने के लिए पूरी तरह तैयार है. (AI Image)