अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

भारत
Gaurav Barar | Jun 10, 2026, 12:41 PM IST
1.दुनिया में फिर मची परमाणु हथियारों की होड़!
दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, कई देश एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ में लग गए हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की साल 2026 की ताजा रिपोर्ट में परमाणु हथियारों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ दो देशों- अमेरिका और रूस के पास है. (AI Image)
2.रूस और अमेरिका का दबदबा
पूरी दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं. उसके पास कुल 5,420 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 1,796 हथियार हमेशा तैनात रहते हैं. इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जिसके पास कुल 5,042 हथियार हैं और उसने अपने करीब 1,770 बमों को तैनात कर रखा है.
3.चीन और यूरोप का हाल
चीन अपनी परमाणु ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और अब उसके पास करीब 620 परमाणु हथियार हो चुके हैं. यूरोप की बात करें तो फ्रांस के पास लगभग 370 और ब्रिटेन के पास करीब 225 परमाणु बम हैं. (Image- Magnific)
4.भारत किस नंबर पर है?
इस नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास अब कुल मिलाकर करीब 190 परमाणु हथियार हो चुके हैं, जो पिछले साल 180 थे. इनमें से 12 हथियार पूरी तरह तैनात हैं, जबकि 178 अभी स्टोर रूम में सुरक्षित रखे हैं. इस बढ़त के साथ ही भारत अब परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आगे निकल गया है. पाकिस्तान के पास इस समय करीब 170 परमाणु हथियार हैं. (AI Image)
5.छोटे परमाणु संपन्न देश
इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. हालांकि उसने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है. वहीं उत्तर कोरिया के पास लगभग 60 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. (Image- Magnific)
6.भारत ने रणनीति में किया बदलाव
दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान, दोनों ही एक-दूसरे को ध्यान में रखकर अपनी परमाणु ताकत को संतुलित रखते हैं. सिपरी की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ने न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि अपनी पुरानी रणनीति में भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. (AI Image)
7.रेडी-टू-फायर मोड में कई बम
अब तक भारत की नीति यह थी कि वह शांति के समय में अपने परमाणु बमों को मिसाइलों से अलग सुरक्षित जगहों पर स्टोर करके रखता था. अगर कभी युद्ध जैसे हालात बनते, तभी इन्हें मिसाइलों पर फिट किया जाता. लेकिन अब पहली बार भारत ने शांति के समय में भी अपने 12 परमाणु हथियारों को सीधे मिसाइलों पर तैनात यानी रेडी-टू-फायर मोड में रख दिया है. इसे एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है. (AI Image)
8.भारत ने क्यों बदली अपनी सालों पुरानी नीति?
सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत अपनी मिसाइलों को अब खास 'कनस्तरों' में सील करके रखने लगा है और उसकी परमाणु पनडुब्बियां भी लगातार समुद्र में गश्त लगा रही हैं. इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अपने कुछ परमाणु बमों को मिसाइलों के साथ हमेशा जोड़कर रखने लगा है. भारत के साथ-साथ चीन ने भी यही रास्ता अपनाया है. चीन ने इस साल अपने तैनात परमाणु हथियारों की संख्या 24 से बढ़ाकर 34 कर दी है. (AI Image)
9.चीन को ध्यान में रखकर तैयारी
भारत का यह नया कदम असल में चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब है. भारत अब ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जो चीन के सुदूर इलाकों तक आसानी से मार कर सकें. शांति के समय में भी 12 परमाणु बमों को मिसाइलों पर तैनात रखने का भारत का यह फैसला चीन और पाकिस्तान दोनों को एक कड़ा संदेश देता है कि भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब पलक झपकते ही देने के लिए पूरी तरह तैयार है. (AI Image)