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NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

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NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2026 एग्जाम रद्द कर दिया है. पेपर लीक मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

Gaurav Barar | May 12, 2026, 12:28 PM IST

1.NEET यूजी परीक्षा 2026 रद्द

NEET यूजी परीक्षा 2026 रद्द
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पेपरलीक के बाद NTA ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद छात्रों में मायूसी छा गई है. सीबीआई अब पेपरलीक की जांच करेगी. ये परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी. NTA ने कहा है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी.
 

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2.किसी भी छात्र के लिए बड़ा झटका

किसी भी छात्र के लिए बड़ा झटका
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NEET जैसी कठिन परीक्षा का रद्द होना किसी भी छात्र के लिए एक भावनात्मक और मानसिक आघात से कम नहीं होता. वर्षों की मेहनत, रातों की नींद और भविष्य के सपनों पर अचानक लगा यह विराम निराशा पैदा कर सकता है. लेकिन एक जुझारू छात्र वही है जो इस संकट को अवसर में बदले. अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो यहां कुछ प्रभावी कदम दिए गए हैं.

3.मानसिक रूप से खुद को फिर से तैयार करें

मानसिक रूप से खुद को फिर से तैयार करें
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एक्सपर्ट्स के अनुसार, सबसे पहले यह स्वीकार करें कि परीक्षा रद्द होना आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है. खुद को दोष देना या अत्यधिक चिंता करना आपकी कार्यक्षमता को कम करेगा. थोड़ा ब्रेक लें, परिवार से बात करें और खुद को मानसिक रूप से फिर से तैयार करें.

4.रिवीजन की रणनीति में बदलाव

रिवीजन की रणनीति में बदलाव
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परीक्षा रद्द होने का मतलब है कि आपको तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिला है. अपनी पिछली तैयारी का ईमानदारी से विश्लेषण करें. पिछले पेपर में जो टॉपिक कठिन लगे थे, उन्हें अब गहराई से समझने का समय है. अपनी पकड़ को और मजबूत करें, विशेषकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में. अपने शॉर्ट नोट्स को और अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाएं.

TRENDING NOW

5.मॉक टेस्ट करते रहें

मॉक टेस्ट करते रहें
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अक्सर ब्रेक मिलने पर छात्र आलसी हो जाते हैं. इससे लर्निंग ग्राफ नीचे गिर सकता है. सप्ताह में कम से कम दो फुल-लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें. अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बनाए रखें ताकि दोबारा परीक्षा होने पर आप थकावट महसूस न करें.
 

6.आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें

आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें
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सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें. केवल NTA (National Testing Agency) की आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें. अनावश्यक वीडियो देखने में समय बर्बाद न करें. 
 

7.आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी

आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी
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याद रखें, यह समय आपकी प्रतिभा की हार नहीं, बल्कि आपके धैर्य की परीक्षा है. जो छात्र इस खाली समय में खुद को अनुशासित रख पाएगा, वही अंतिम सूची में अपनी जगह सुनिश्चित करेगा. अपनी ऊर्जा को क्रोध के बजाय सकारात्मक पढ़ाई में लगाएं. आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस उसकी मंजिल का रास्ता थोड़ा लंबा हो गया है, डटे रहें. 
 

8.NTA ने कितनी बार परीक्षाओं को किया स्थगित?

NTA ने कितनी बार परीक्षाओं को किया स्थगित?
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शिक्षा मंत्रालय ने साल 2024 में लोकसभा में बताया था कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने साल 2018 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक कम से कम 16 परीक्षाओं को स्थगित किया है. NEET-UG 2020 और NEET-UG 2021 जैसी परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी थीं.

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