NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

2 . किसी भी छात्र के लिए बड़ा झटका

2

NEET जैसी कठिन परीक्षा का रद्द होना किसी भी छात्र के लिए एक भावनात्मक और मानसिक आघात से कम नहीं होता. वर्षों की मेहनत, रातों की नींद और भविष्य के सपनों पर अचानक लगा यह विराम निराशा पैदा कर सकता है. लेकिन एक जुझारू छात्र वही है जो इस संकट को अवसर में बदले. अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो यहां कुछ प्रभावी कदम दिए गए हैं.