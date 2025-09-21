भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें

1 . नोंगज्रोंग गांव

1

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में नोंगज्रोंग गांव स्थित हैं. यह शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर और मावकनरू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां पर आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं.

