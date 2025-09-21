IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही नहीं पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 काम, नहीं तो सारी प्राइवेसी हो जाएगी लीक
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी
4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ
कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
भारत
सुमित तिवारी | Sep 21, 2025, 10:29 PM IST
1.नोंगज्रोंग गांव
मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में नोंगज्रोंग गांव स्थित हैं. यह शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर और मावकनरू से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां पर आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं.
2.आबादी
अगर यहां की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल आबादी 1,440 हैं. यहां के ज्यादातर लोग खासी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं.
3.साक्षरता दर
अगर इस गांव की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो यहां पर कुल 41.67% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 29.31% और महिला साक्षरता 54.62% है.
4.नोंगज्रोंग व्यूपॉइंट
यह गांव का सबसे बड़ा आकर्षण है. यहां से सूर्योदय के समय का नजारा बेहद मनमोहक होता है, जब पूरा घाटी क्षेत्र बादलों से ढक जाता है. यह व्यूपॉइंट गांव से थोड़ी पैदल दूरी पर है.
5.नोंगज्रोंग फॉल्सृ
गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना घने जंगलों के बीच बहता है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को सुकून का अनुभव कराती है.