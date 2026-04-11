शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद

4 . कब है शादी?

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अनिल भाटी की बेटी की शादी 27 अप्रैल को है. लेकिन वो बीते कई दिनों से एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे. लेकिन उन्हें एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था. फिर अंत में अनिल को अपनी समस्या को लेकर डीएम के पास जाना पड़ा. डीएम ने भी इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गैस सिलेंडर दिलवा दिए हैं, जिससे अब शादी का कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा.

