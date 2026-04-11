शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद

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मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 08:18 PM IST
1.शादी का कार्ड दिखाओ और सिलेंडर पाओ
ग्रेटर नोएडा में एक पिता की बेटी की शादी थी, जिसके बाद उन्हें सिलेंडर की बहुत जरूरत थी. लेकिन उन्हें सिलेंडर लेने में बहुत परेशानी हो रही थी. तभी नोएडा की डीएम ने उनकी मदद की है और सिलेंडर दिलावाए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल हो रही है.
2.गैस सिलेंडर न मिलने पर डीएम से लगाई गुहार
अपनी बेटी की शादी के लिए एक पिता ने गैस सिलेंडर के लिए नोएडा की डीएम मेधा रूपम से गुहार लगाई है. डीएम ने 24 घंटे के अंदर ही 20 कैस सिलेंडर अरेंज करवाए हैं. अब उनकी बेटी की शादी में गैस लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी.
3.सिलेंडर मिलने पर डीएम का जताया आभार
हालांकि अनिल भाटी ने गैस सिलेंडर मिलते ही नोएडा की डीएम मेधा रूपम को आभार जताया है. उन्होंने कहा कि डीएम का आभारी रहूंगा. अब शादी का कार्यक्रम में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी. अनिल ने बताया कि उन्होंने गुरुवार क डीएम को एक लिखित रूप से समस्या बताई थी, जिसके बाद मेधा ने उन्हें एक दिन के अंदर ही 20 गैस सिलेंडर दिलवाए.
4.कब है शादी?
अनिल भाटी की बेटी की शादी 27 अप्रैल को है. लेकिन वो बीते कई दिनों से एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे. लेकिन उन्हें एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था. फिर अंत में अनिल को अपनी समस्या को लेकर डीएम के पास जाना पड़ा. डीएम ने भी इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गैस सिलेंडर दिलवा दिए हैं, जिससे अब शादी का कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा.