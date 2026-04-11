FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला IPL 2026 का पहला शतक, तोड़ा डिविलियर्स-वॉर्नर का रिकॉर्ड

Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला IPL 2026 का पहला शतक, तोड़ा डिविलियर्स-वॉर्नर का रिकॉर्ड

1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी... ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट

पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी! ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट

कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?

कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?

शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद

शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद

HomePhotos

भारत

शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद

ईरान-इजरायल युद्ध के चलते भारत में पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लत देखने को मिली है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आए हैं. लोगों को सिलेंडर मिलने पर काफी परेशानियों का सामना करना है. ऐसे ही एक खबर आई है, जिसकी बेटी की शादी थी और उनको एक भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद डीएम ने उनकी मदद की.

मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 08:18 PM IST

1.शादी का कार्ड दिखाओ और सिलेंडर पाओ

शादी का कार्ड दिखाओ और सिलेंडर पाओ
1

ग्रेटर नोएडा में एक पिता की बेटी की शादी थी, जिसके बाद उन्हें सिलेंडर की बहुत जरूरत थी. लेकिन उन्हें सिलेंडर लेने में बहुत परेशानी हो रही थी. तभी नोएडा की डीएम ने उनकी मदद की है और सिलेंडर दिलावाए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल हो रही है. 
 

Advertisement

2.गैस सिलेंडर न मिलने पर डीएम से लगाई गुहार

गैस सिलेंडर न मिलने पर डीएम से लगाई गुहार
2

अपनी बेटी की शादी के लिए एक पिता ने गैस सिलेंडर के लिए नोएडा की डीएम मेधा रूपम से गुहार लगाई है. डीएम ने 24 घंटे के अंदर ही 20 कैस सिलेंडर अरेंज करवाए हैं. अब उनकी बेटी की शादी में गैस लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी. 
 

3.सिलेंडर मिलने पर डीएम का जताया आभार

सिलेंडर मिलने पर डीएम का जताया आभार
3

हालांकि अनिल भाटी ने गैस सिलेंडर मिलते ही नोएडा की डीएम मेधा रूपम को आभार जताया है. उन्होंने कहा कि डीएम का आभारी रहूंगा. अब शादी का कार्यक्रम में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी. अनिल ने बताया कि उन्होंने गुरुवार क डीएम को एक लिखित रूप से समस्या बताई थी, जिसके बाद मेधा ने उन्हें एक दिन के अंदर ही 20 गैस सिलेंडर दिलवाए. 
 

4.कब है शादी?

कब है शादी?
4

अनिल भाटी की बेटी की शादी 27 अप्रैल को है. लेकिन वो बीते कई दिनों से एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे. लेकिन उन्हें एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था. फिर अंत में अनिल को अपनी समस्या को लेकर डीएम के पास जाना पड़ा. डीएम ने भी इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गैस सिलेंडर दिलवा दिए हैं, जिससे अब शादी का कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा. 
 

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी... ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट
पैर कटा, चेहरा बुरी तरह जख्मी! ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट
कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?
कौन थे वो 'खान साहब' जिनके नाम पर रखा गया दिल्ली के Khan Market का नाम?
शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद
शादी का कार्ड दिखाओ, गैस सिलेंडर पाओ... बेटी की शादी में पिता का दुख देख DM ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पहुंचाई मदद
Numerology: मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट बताएगा आपकी किस्मत कितनी तेज है, 1 से 9 में किस अंक में छिपा है पैसा, प्यार और सक्सेस
मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट बताएगा आपकी किस्मत कितनी तेज है, 1 से 9 में किस अंक में छिपा है पैसा, प्यार और सक्सेस
Numerology: भावुक, साफ दिल के होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इन्हें हर्ट किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप
Numerology: भावुक, साफ दिल के होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इन्हें हर्ट किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
Kalyug Mystery: इस पवित्र स्थान पर आज भी नहीं पहुंचा कलयुग, लोग जीते हैं प्राचीन युग जैसा जीवन
इस पवित्र स्थान पर आज भी नहीं पहुंचा कलयुग, लोग जीते हैं प्राचीन युग जैसा जीवन
Conva Lexa Meaning: 11 दिन इस इटालियन मंत्र का करें जाप, पैसों से भर जाएगा पर्स और तिजोरी! जानें  इसका अर्थ और जाप का तरीका
11 दिन इस इटालियन मंत्र का करें जाप, पैसों से भर जाएगा पर्स और तिजोरी! जानें इसका अर्थ और जाप का तरीका
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
Numerology: एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
MORE
Advertisement