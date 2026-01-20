टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

6 . टोल वसूली में पारदर्शिता

सरकार का कहना है कि ये बदलाव भविष्य में बैरियर-लेस टोल सिस्टम (MLFF) लागू करने में मदद करेंगे, जिससे वाहन बिना रुके हाईवे से गुजर सकेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा. इन नियमों से NHAI को टोल वसूली में पारदर्शिता, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और सड़क परियोजनाओं के लिए अधिक फंड मिलने की उम्मीद है.

