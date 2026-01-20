FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

भारत

भारत

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स का बकाया है, तो अब इसका असर सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रहेगा. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में अहम बदलाव करते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि टोल का भुगतान न करने वालों को वाहन से जुड़े कई जरूरी सरकारी कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

राजा राम | Jan 20, 2026, 09:35 PM IST

1.डिजिटल टोल सिस्टम को मजबूत करना है

डिजिटल टोल सिस्टम को मजबूत करना है
1

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं. इनका मकसद नेशनल हाईवे पर टोल चोरी रोकना और डिजिटल टोल सिस्टम को मजबूत करना है. सरकार का मानना है कि इससे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रख-रखाव और विकास के लिए संसाधन बढ़ेंगे.
 

2. कई अहम काम रोक दिए जाएंगे

कई अहम काम रोक दिए जाएंगे
2

नए नियमों के तहत जिन वाहनों पर टोल टैक्स बकाया होगा, उनके कई अहम काम रोक दिए जाएंगे. ऐसे वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर करने के लिए जरूरी NOC नहीं मिलेगी.
 

3.फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा

फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा
3

इसके अलावा वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा. वहीं कमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने पर भी रोक लगाई जा सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा.
 

4.टोल की परिभाषा भी साफ कर दी है

टोल की परिभाषा भी साफ कर दी है
4

सरकार ने बकाया टोल की परिभाषा भी साफ कर दी है. अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भुगतान दर्ज नहीं होता, तो वह राशि स्वतः बकाया मानी जाएगी.

5. Form-28 में भी बदलाव

Form-28 में भी बदलाव
5

अब Form-28 में भी बदलाव किया गया है. NOC के लिए आवेदन करते समय वाहन मालिक को यह घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है. यह फॉर्म अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा.

6. टोल वसूली में पारदर्शिता

टोल वसूली में पारदर्शिता
6

सरकार का कहना है कि ये बदलाव भविष्य में बैरियर-लेस टोल सिस्टम (MLFF) लागू करने में मदद करेंगे, जिससे वाहन बिना रुके हाईवे से गुजर सकेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा. इन नियमों से NHAI को टोल वसूली में पारदर्शिता, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और सड़क परियोजनाओं के लिए अधिक फंड मिलने की उम्मीद है.
 

