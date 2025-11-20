FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप, परिवार की टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग | बिहार में थोड़ी देर में सरकार का शपथ ग्रहण, PM मोदी शपथग्रहण समारोह में शामिल, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगा शीतलहर का कहर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगा शीतलहर का कहर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार

1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार

Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर खास इंतजाम

Nitish Kumar आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर रहेंगे खास इंतजाम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में से किसके पास हैं कितनी डिग्रियां

नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में से किसके पास हैं कितनी डिग्रियां

Rin Mukteshwar Temple: महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य

महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य

HomePhotos

भारत

CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

CM Nitish Kumar Favorite Dish: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है. वह पटना के एक रेस्टोरेंट में बार-बार अपनी पसंदीदा डिश का स्वाद चखने जाते हैं. खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट का खाना लालू यादव और राहुल गांधी को भी बेहद पसंद है.

Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 10:46 AM IST

1.Nitish Kumar favorite dish

Nitish Kumar favorite dish
1

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके सादे और सुशासन बाबू की छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन खाने-पीने के मामले में उन्हें साउथ इंडियन डिश बेहद पसंद है. पटना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां नीतीश कुमार अक्सर डोसा खाने के लिए पहुंचते हैं. यह रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि मुख्यमंत्री के अलावा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेता भी यहां के साउथ इंडियन जायके का स्वाद चख चुके हैं.

Advertisement

2.नीतीश कुमार का फेवरेट डिश क्या है?

नीतीश कुमार का फेवरेट डिश क्या है?
2

नीतीश कुमार की पसंदीदा डिश डोसा है. सूत्रों के अनुसार, वे खासकर मसाला डोसा और बटर मसाला डोसा खाना बहुत पसंद करते हैं.

3.पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में खाते हैं सीएम

पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में खाते हैं सीएम
3

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस रेस्टोरेंट में बार-बार डोसा खाने पहुंचते हैं, उसका नाम है- 'बंसी विहार'. यह रेस्टोरेंट पटना के फ्रेजर रोड पर स्थित है और अपने ऑथेंटिक साउथ इंडियन व्यंजनों के लिए जाना जाता है.

4.रेस्टोरेंट में मुख्यमंत्री की पसंदीदा सीट

रेस्टोरेंट में मुख्यमंत्री की पसंदीदा सीट
4

बंसी विहार रेस्टोरेंट के स्टाफ बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुके हैं. उनके लिए कुछ सीटें फिक्स हैं. स्टाफ के अनुसार, वह अक्सर 11, 06, 22 और 23 नंबर टेबल पर बैठना पसंद करते हैं. मुख्यमंत्री खुद आकर यहां डोसा खाते हैं.

TRENDING NOW

5.अन्य बड़े नेता भी हैं दीवाने

अन्य बड़े नेता भी हैं दीवाने
5

यह रेस्टोरेंट केवल नीतीश कुमार की पसंद नहीं है, बल्कि यह वीवीआईपी गेस्ट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय रहा है. राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी बंसी विहार का साउथ इंडियन जायका बहुत पसंद है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस रेस्टोरेंट में डोसा का स्वाद चख चुके हैं.

6.डोसा के अलावा अन्य भोजन

डोसा के अलावा अन्य भोजन
6

वैसे तो नीतीश कुमार को डोसा सबसे प्रिय है, लेकिन उन्हें अन्य व्यंजन भी पसंद हैं. एक बार बेतिया प्रवास के दौरान, उन्होंने पिज्जा खाने की फरमाइश भी की थी, जो उनके फास्ट फूड के प्रति लगाव को दर्शाता है. हालांकि, शपथ ग्रहण समारोहों में अक्सर उनके मेन्यू में लिट्टी-चोखा और मखाने की खीर जैसे पारंपरिक बिहारी व्यंजन शामिल रहते हैं.

7.नीतीश कुमार को सादा भोजन है ज्यादा पसंद

नीतीश कुमार को सादा भोजन है ज्यादा पसंद
7

नीतीश कुमार निजी जीवन में सादा भोजन पसंद करते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह दाल, चावल और रोटी जैसे साधारण शाकाहारी भोजन को भी महत्व देते हैं, खासकर जब वह अपने आवास पर होते हैं.

8.Nitish Kumar Does not like Non Veg

Nitish Kumar Does not like Non Veg
8

नीतीश कुमार का नॉन-वेज से लगाव नहीं है, हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार वह डॉक्टर के आदेश पर प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए कभी-कभी अंडा खा लेते हैं, पर यह उनकी अनिच्छा से होता है. कुल मिलाकर, वह शुद्ध शाकाहारी भोजन और खास तौर पर साउथ इंडियन डोसा को प्राथमिकता देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगा शीतलहर का कहर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी
दिल्ली-एनसीआर में शुरू होगा शीतलहर का कहर, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी
1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार
1 से ज्यादा शादी करने पर पतियों को होगी 7 साल की जेल, 25 नवंबर को विधानसभा में विधायक पेश करेगी सरकार
Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर खास इंतजाम
Nitish Kumar आज 10वीं बार बनेंगे सीएम, पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ; समारोह स्थल पर रहेंगे खास इंतजाम
नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल
नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल
अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला
अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में से किसके पास हैं कितनी डिग्रियां
नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें दोनों में से किसके पास हैं कितनी डिग्रियां
Rin Mukteshwar Temple: महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य
महादेव के इस मंदिर में दर्शन करते ही मिल जाती है कर्ज से मुक्ति! त्रेता युग से जुड़ा है इसका रहस्य
Gen Z post Office: दिल्ली में खुला देश का पहला 'जेन जी पोस्ट ऑफिस', Free Wi-fi और पार्सल बुकिंग के लिए QR कोड भी उपलब्ध
दिल्ली में खुला देश का पहला 'Gen Z post Office', Free Wi-fi और पार्सल बुकिंग के लिए QR कोड भी उपलब्ध
Numerology: राजकुमार हिरानी की पर्सनैलिटी और हुनर का उनकी जन्मतारीख में छिपा है राज, जानिए इस मूलांक में जन्मे लोगों की खूबियां
राजकुमार हिरानी की पर्सनैलिटी और हुनर का उनकी जन्मतारीख में छिपा है राज, जानिए इस मूलांक में जन्मे लोगों की खूबियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE