CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके सादे और सुशासन बाबू की छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन खाने-पीने के मामले में उन्हें साउथ इंडियन डिश बेहद पसंद है. पटना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां नीतीश कुमार अक्सर डोसा खाने के लिए पहुंचते हैं. यह रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि मुख्यमंत्री के अलावा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेता भी यहां के साउथ इंडियन जायके का स्वाद चख चुके हैं.