CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन

भारत
Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 10:46 AM IST
1.Nitish Kumar favorite dish
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके सादे और सुशासन बाबू की छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन खाने-पीने के मामले में उन्हें साउथ इंडियन डिश बेहद पसंद है. पटना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां नीतीश कुमार अक्सर डोसा खाने के लिए पहुंचते हैं. यह रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि मुख्यमंत्री के अलावा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेता भी यहां के साउथ इंडियन जायके का स्वाद चख चुके हैं.
2.नीतीश कुमार का फेवरेट डिश क्या है?
नीतीश कुमार की पसंदीदा डिश डोसा है. सूत्रों के अनुसार, वे खासकर मसाला डोसा और बटर मसाला डोसा खाना बहुत पसंद करते हैं.
3.पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में खाते हैं सीएम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस रेस्टोरेंट में बार-बार डोसा खाने पहुंचते हैं, उसका नाम है- 'बंसी विहार'. यह रेस्टोरेंट पटना के फ्रेजर रोड पर स्थित है और अपने ऑथेंटिक साउथ इंडियन व्यंजनों के लिए जाना जाता है.
4.रेस्टोरेंट में मुख्यमंत्री की पसंदीदा सीट
बंसी विहार रेस्टोरेंट के स्टाफ बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुके हैं. उनके लिए कुछ सीटें फिक्स हैं. स्टाफ के अनुसार, वह अक्सर 11, 06, 22 और 23 नंबर टेबल पर बैठना पसंद करते हैं. मुख्यमंत्री खुद आकर यहां डोसा खाते हैं.
5.अन्य बड़े नेता भी हैं दीवाने
यह रेस्टोरेंट केवल नीतीश कुमार की पसंद नहीं है, बल्कि यह वीवीआईपी गेस्ट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय रहा है. राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी बंसी विहार का साउथ इंडियन जायका बहुत पसंद है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस रेस्टोरेंट में डोसा का स्वाद चख चुके हैं.
6.डोसा के अलावा अन्य भोजन
वैसे तो नीतीश कुमार को डोसा सबसे प्रिय है, लेकिन उन्हें अन्य व्यंजन भी पसंद हैं. एक बार बेतिया प्रवास के दौरान, उन्होंने पिज्जा खाने की फरमाइश भी की थी, जो उनके फास्ट फूड के प्रति लगाव को दर्शाता है. हालांकि, शपथ ग्रहण समारोहों में अक्सर उनके मेन्यू में लिट्टी-चोखा और मखाने की खीर जैसे पारंपरिक बिहारी व्यंजन शामिल रहते हैं.
7.नीतीश कुमार को सादा भोजन है ज्यादा पसंद
नीतीश कुमार निजी जीवन में सादा भोजन पसंद करते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह दाल, चावल और रोटी जैसे साधारण शाकाहारी भोजन को भी महत्व देते हैं, खासकर जब वह अपने आवास पर होते हैं.
8.Nitish Kumar Does not like Non Veg
नीतीश कुमार का नॉन-वेज से लगाव नहीं है, हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार वह डॉक्टर के आदेश पर प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए कभी-कभी अंडा खा लेते हैं, पर यह उनकी अनिच्छा से होता है. कुल मिलाकर, वह शुद्ध शाकाहारी भोजन और खास तौर पर साउथ इंडियन डोसा को प्राथमिकता देते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.