FASTag का ये नियम तोड़ा तो टोल प्लाजा पर नहीं खुलेगा बैरियर! सीधे होंगे ब्लैकलिस्ट

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Gaurav Barar | May 04, 2026, 02:49 PM IST
1.FASTag के नियमों में बड़ा बदलाव
अगर आप भी नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag के इस्तेमाल को लेकर एक नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है.
2.अनदेखी पड़ेगी बहुत भारी
अब अगर आपने टोल नियमों की अनदेखी की या FASTag को सही तरीके से नहीं लगाया, तो आपका टैग न केवल काम करना बंद कर देगा, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा.
3.क्या है NHAI की नई एडवाइजरी?
NHAI के संज्ञान में आया है कि कई वाहन चालक जानबूझकर FASTag को गाड़ी के सामने वाले शीशे पर नहीं चिपकाते हैं. कुछ लोग इसे हाथ में पकड़कर टोल देते हैं या गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख देते हैं. NHAI ने स्पष्ट किया है कि यह नियमों का उल्लंघन है.
4.लगता है अनावश्यक ट्रैफिक
अथॉरिटी के मुताबिक, FASTag को विंडस्क्रीन पर न चिपकाने की वजह से टोल प्लाजा पर लगे सेंसर इसे स्कैन नहीं कर पाते, जिससे टोल गेट खुलने में देरी होती है और अनावश्यक ट्रैफिक जाम लगता है. इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब ब्लैकलिस्ट करने का सख्त नियम बनाया गया है.
5.नियम तोड़ने पर क्या होगा?
NHAI की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना चिपकाए गए FASTag के साथ टोल लेन में प्रवेश करता है, तो उसे सख्त परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.
6.FASTag की ब्लैकलिस्टिंग
नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. एक बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद आप उस टैग का उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपको नया टैग लेना होगा.
7.दोबारा केवाईसी और डबल टोल टैक्स
ब्लैकलिस्ट किए गए टैग को फिर से एक्टिव कराने के लिए आपको लंबी प्रक्रिया और दोबारा KYC करानी पड़ सकती है. कई मामलों में अगर टैग स्कैन नहीं होता है, तो वाहन मालिक को नकद में दोगुना जुर्माना या टोल टैक्स देना पड़ सकता है.
8.FASTag लगाने का सही तरीका क्या है?
NHAI ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे FASTag को गाड़ी के सामने वाले शीशे के ऊपरी हिस्से में, ठीक बीचों-बीच अंदर की तरफ से चिपकाएं. टैग के पीछे लगे स्टिकर को हटाकर उसे अच्छी तरह चिपका देना चाहिए ताकि स्कैनर उसे दूर से ही रीड कर सके.
9.क्यों लिया गया ये फैसला?
इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य टोल ऑपरेशंस की दक्षता को बढ़ाना है. जब FASTag सही जगह पर लगा होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर उसे तुरंत पहचान लेता है और बैरियर अपने आप खुल जाता है. इससे ईंधन की बचत होती है और यात्रियों का समय भी बचता है.
10.FASTag को सही जगह चिपकाएं
अगर आप टोल प्लाजा पर बिना किसी रुकावट के निकलना चाहते हैं और भारी जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका FASTag निर्धारित स्थान पर चिपका हुआ हो. साथ ही, समय-समय पर अपने FASTag का रिचार्ज और बैंक केवाईसी अपडेट रखना न भूलें.