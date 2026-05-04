FASTag का ये नियम तोड़ा तो टोल प्लाजा पर नहीं खुलेगा बैरियर! सीधे होंगे ब्लैकलिस्ट

9 . क्यों लिया गया ये फैसला?

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इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य टोल ऑपरेशंस की दक्षता को बढ़ाना है. जब FASTag सही जगह पर लगा होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर उसे तुरंत पहचान लेता है और बैरियर अपने आप खुल जाता है. इससे ईंधन की बचत होती है और यात्रियों का समय भी बचता है.

