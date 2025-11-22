अब सिर्फ 1 साल की नौकरी में ही मिल जाएगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत जानें New Labour Codes से जुड़ी 7 अहम बातें

भारत
Pragya Bharti | Nov 22, 2025, 10:25 AM IST
1.New Labour Code in India
भारत में दशकों पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके, केंद्र सरकार ने 4 आधुनिक श्रम कोड्स लागू कर दिए हैं. नए कानूनों के तहत, अब देश के हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. इसके अलावा, पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा. कंपनियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा. सरकार का मानना है कि यह प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाएगा और श्रमिकों का शोषण कम करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था पूरे भारत में एक समान लागू होगी.
2.1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी का अधिकार
कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ा और राहतभरा बदलाव है. पुराने कानून के तहत, ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी भी कंपनी में 5 साल की निरंतर सेवा आवश्यक थी. नए श्रम कोड में इस अवधि को घटाकर केवल एक साल कर दिया गया है. विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ है.
3.ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
ओवरटाइम भुगतान को लेकर कई कंपनियों में जो अस्पष्टता रहती थी, वह अब खत्म हो जाएगी. नए कानून के तहत, यदि कोई कर्मचारी तय घंटों से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान दो गुने वेतन के साथ करना अनिवार्य होगा. यह प्रावधान सभी क्षेत्रों पर लागू होता है.
4.मुफ्त स्वास्थ्य जांच
नए श्रम कानूनों में कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. 40 वर्ष से ऊपर के सभी श्रमिकों को साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच का अधिकार मिलेगा. खनन, रसायन और निर्माण जैसे जोखिमभरे क्षेत्रों में काम करने वालों को पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा का कवरेज मिलेगा. ठेका कर्मचारियों को भी वही स्वास्थ्य लाभ दिए जाएंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं.
5.गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार पहचान
देश में तेज़ी से बढ़ रहे गिग सेक्टर जैसे फूड डिलीवरी, कैब सेवाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों को पहली बार कानूनी पहचान दी गई है. इन कर्मचारियों को अब पीएफ, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी. एग्रीगेटर कंपनियों जैसे स्विगी, ओला को अपने टर्नओवर का 1-2% हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा. हर गिग वर्कर का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) लिंक होगा, जिससे वह किसी भी राज्य में जाकर इन लाभों को प्राप्त कर सकेगा.
6.कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को मजबूती
नए लेबर कोड महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं. महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सहमति और कंपनी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. समान वेतन का अधिकार कानूनी रूप से मजबूत किया गया है. ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी समान अवसर और सुरक्षा के साथ कार्यस्थल पर अधिकार दिया गया है.
7.कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ
जटिलताओं को कम करने के लिए, 29 अलग-अलग कानूनों की जगह अब केवल चार कोड्स में पूरे नियम समेट दिए गए हैं. कंपनियों को अब अलग-अलग रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग के बजाय एक ही लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल में काम करना होगा. सरकार का उद्देश्य इससे लालफीताशाही को कम करना और उद्योगों के लिए निवेश का माहौल आसान बनाना है.