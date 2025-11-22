अब सिर्फ 1 साल की नौकरी में ही मिल जाएगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत जानें New Labour Codes से जुड़ी 7 अहम बातें

1 . New Labour Code in India

भारत में दशकों पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके, केंद्र सरकार ने 4 आधुनिक श्रम कोड्स लागू कर दिए हैं. नए कानूनों के तहत, अब देश के हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. इसके अलावा, पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा. कंपनियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा. सरकार का मानना है कि यह प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाएगा और श्रमिकों का शोषण कम करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था पूरे भारत में एक समान लागू होगी.