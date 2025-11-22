FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे

Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे

IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video

नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

HomePhotos

भारत

अब सिर्फ 1 साल की नौकरी में ही मिल जाएगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत जानें New Labour Codes से जुड़ी 7 अहम बातें

New Labour Code: भारत में 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर चार नए श्रम कोड लागू किए गए हैं. इससे वेतन में पारदर्शिता, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन जैसे अधिकार कर्मचारियों को मिलेंगे.

Pragya Bharti | Nov 22, 2025, 10:25 AM IST

1.New Labour Code in India

New Labour Code in India
1

भारत में दशकों पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके, केंद्र सरकार ने 4 आधुनिक श्रम कोड्स लागू कर दिए हैं. नए कानूनों के तहत, अब देश के हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. इसके अलावा, पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा. कंपनियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा. सरकार का मानना है कि यह प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाएगा और श्रमिकों का शोषण कम करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था पूरे भारत में एक समान लागू होगी.

Advertisement

2.1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी का अधिकार

1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी का अधिकार
2

कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ा और राहतभरा बदलाव है. पुराने कानून के तहत, ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी भी कंपनी में 5 साल की निरंतर सेवा आवश्यक थी. नए श्रम कोड में इस अवधि को घटाकर केवल एक साल कर दिया गया है. विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ है.

3.ओवरटाइम पर दोगुना वेतन

ओवरटाइम पर दोगुना वेतन
3

ओवरटाइम भुगतान को लेकर कई कंपनियों में जो अस्पष्टता रहती थी, वह अब खत्म हो जाएगी. नए कानून के तहत, यदि कोई कर्मचारी तय घंटों से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान दो गुने वेतन के साथ करना अनिवार्य होगा. यह प्रावधान सभी क्षेत्रों पर लागू होता है.

4.मुफ्त स्वास्थ्य जांच

मुफ्त स्वास्थ्य जांच
4

नए श्रम कानूनों में कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. 40 वर्ष से ऊपर के सभी श्रमिकों को साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच का अधिकार मिलेगा. खनन, रसायन और निर्माण जैसे जोखिमभरे क्षेत्रों में काम करने वालों को पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा का कवरेज मिलेगा. ठेका कर्मचारियों को भी वही स्वास्थ्य लाभ दिए जाएंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं.

TRENDING NOW

5.गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार पहचान

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार पहचान
5

देश में तेज़ी से बढ़ रहे गिग सेक्टर जैसे फूड डिलीवरी, कैब सेवाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों को पहली बार कानूनी पहचान दी गई है. इन कर्मचारियों को अब पीएफ, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी. एग्रीगेटर कंपनियों जैसे स्विगी, ओला को अपने टर्नओवर का 1-2% हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा. हर गिग वर्कर का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) लिंक होगा, जिससे वह किसी भी राज्य में जाकर इन लाभों को प्राप्त कर सकेगा.

6.कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को मजबूती

कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को मजबूती
6

नए लेबर कोड महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं. महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सहमति और कंपनी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. समान वेतन का अधिकार कानूनी रूप से मजबूत किया गया है. ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी समान अवसर और सुरक्षा के साथ कार्यस्थल पर अधिकार दिया गया है.

7.कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ

कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ
7

जटिलताओं को कम करने के लिए, 29 अलग-अलग कानूनों की जगह अब केवल चार कोड्स में पूरे नियम समेट दिए गए हैं. कंपनियों को अब अलग-अलग रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग के बजाय एक ही लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल में काम करना होगा. सरकार का उद्देश्य इससे लालफीताशाही को कम करना और उद्योगों के लिए निवेश का माहौल आसान बनाना है.

8.कौन-कौन से चार कोड लागू हुए हैं?

कौन-कौन से चार कोड लागू हुए हैं?
8

कोड ऑन वेजेस, 
इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन्स कोड

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे
Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे
IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट
IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट
नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video
नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video
बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश
बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE