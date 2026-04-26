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इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

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भारत

इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

ये ट्रेनें न केवल हाई-स्पीड सफर का अनुभव देंगी, बल्कि इनका किराया भी आम आदमी की जेब के अनुकूल रखा गया है. इन ट्रेनों के शुरू होने के बाद हजारों यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 11:44 AM IST

1.उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात

उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात
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उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय रेलवे अब यूपी से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है. इन दोनों ही ट्रेनों का उद्घाटन 28 अप्रैल, 2026 को होने जा रहा है.

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2.मिलेगा वंदे भारत जैसी सुविधाओं का आनंद!

मिलेगा वंदे भारत जैसी सुविधाओं का आनंद!
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ये ट्रेनें उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं जो वंदे भारत जैसी सुविधाओं का आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से वे महंगे टिकट नहीं खरीद पाते. अमृत भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर आम आदमी और मिडिल क्लास परिवारों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
 

3.उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चलेंगी ट्रेनें

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच चलेंगी ट्रेनें
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उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक, ये दोनों नई ट्रेनें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेंगी. पहली ट्रेन बनारस और हड़पसर (पुणे के पास) के बीच चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन अयोध्या कैंट और लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी मुंबई के बीच दौड़ेगी. 

4.बनारस से पुणे का सफर अब और भी आसान

बनारस से पुणे का सफर अब और भी आसान
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बनारस-हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 02531) अपनी पहली यात्रा 28 अप्रैल को शाम 4:45 बजे बनारस से शुरू करेगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे. सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 8 स्लीपर क्लास कोच, 11 जनरल क्लास कोच और सामान के लिए 2 एसएलआर कोच के साथ एक पैंट्री कार की सुविधा भी दी गई है. रास्ते में यह ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे छोटे शहरों के लोगों को भी काफी फायदा होगा. 

TRENDING NOW

5.मुख्य स्टॉपेज में ये शहर शामिल

मुख्य स्टॉपेज में ये शहर शामिल
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इसके मुख्य स्टॉपेज में ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी (कानपुर), उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति (भोपाल), नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कोर्ड लाइन शामिल हैं. बनारस से चलकर यह ट्रेन अगले दिन देर रात 12:55 बजे हड़पसर पहुंचेगी.

6.रामलला के दर्शन के बाद सीधे मुंबई की राह

रामलला के दर्शन के बाद सीधे मुंबई की राह
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वहीं, दूसरी बड़ी ट्रेन अयोध्या कैंट से मुंबई के बीच चलेगी. ट्रेन नंबर 02212 अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी 28 अप्रैल को अयोध्या धाम स्टेशन से होगा. यह ट्रेन भी शाम 4:45 बजे अपनी यात्रा शुरू करेगी. 
 

7.12 मुख्य स्टेशनों पर रुकेगी

12 मुख्य स्टेशनों पर रुकेगी
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बनारस वाली ट्रेन की तरह इसमें भी 22 कोच होंगे, जिनमें जनरल और स्लीपर क्लास की पर्याप्त सीटें मौजूद रहेंगी. अयोध्या से मुंबई के बीच यह ट्रेन 12 मुख्य स्टेशनों पर रुकेगी. 
 

8.अगले दिन पहुंचेगी मुंबई

अगले दिन पहुंचेगी मुंबई
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इनमें सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे शामिल हैं. अयोध्या से चलकर यह ट्रेन अगले दिन रात 9:05 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) पहुंचेगी.
 

9.क्यों खास है अमृत भारत एक्सप्रेस?

क्यों खास है अमृत भारत एक्सप्रेस?
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अमृत भारत एक्सप्रेस को आम आदमी की वंदे भारत कहा जा रहा है. जहां वंदे भारत पूरी तरह से एसी ट्रेन है, वहीं अमृत भारत में स्लीपर और जनरल कोचों की संख्या ज्यादा है ताकि कम किराए में भी लोग लंबी दूरी का सफर झटके रहित और तेज गति से तय कर सकें. इसमें पुश-पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रेन बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ लेती है और समय की बचत होती है. 

10.व्यापारियों के साथ तीर्थयात्रियों को भी मिलेगा फायदा

व्यापारियों के साथ तीर्थयात्रियों को भी मिलेगा फायदा
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यूपी के इन दो बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों (बनारस और अयोध्या) को महाराष्ट्र के औद्योगिक शहरों से जोड़ना रेलवे का एक बहुत ही शानदार कदम माना जा रहा है. इससे न केवल नौकरीपेशा और व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए भी मुंबई से अयोध्या और बनारस आना-जाना बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा.

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