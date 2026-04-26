इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

4 . बनारस से पुणे का सफर अब और भी आसान

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बनारस-हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 02531) अपनी पहली यात्रा 28 अप्रैल को शाम 4:45 बजे बनारस से शुरू करेगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे. सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 8 स्लीपर क्लास कोच, 11 जनरल क्लास कोच और सामान के लिए 2 एसएलआर कोच के साथ एक पैंट्री कार की सुविधा भी दी गई है. रास्ते में यह ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे छोटे शहरों के लोगों को भी काफी फायदा होगा.