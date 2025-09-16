PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

6 . PM मोदी को कितनी सैलरी मिलती है?

6

नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर 2.8 लाख रुपये मासिक सैलरी मिलती है. इसमें उनके आवास भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक खर्च शामिल होते हैं. उनकी सालाना आय करीब 33.6 लाख रुपये होती है. इसके अलावा लगभग 5,07,050 रुपये का उनको संसदीय भत्ता और सांसद विशेष भत्ता भी मिलता है.