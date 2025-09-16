FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

20 हजार, 40 हजार की छूट वाले लिंक्स वॉट्सऐप पर आएं तो हो जाएं अलर्ट! वरना अकाउंट हो जाएगा खाली

PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

कौन था वो शख्स, जिसने ईजाद किया था iPhone, धक्के मारकर निकाला गया था Apple से

कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

भारत

PM Modi 75th Birthday: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन (PM Narendra Modi Birthday) है. कल वो 75 वर्ष के हो जाएंगे. पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. राजनीति में वे एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं.

रईश खान | Sep 16, 2025, 09:12 PM IST

1.2014 में बने पहली बार प्रधानमंत्री

2014 में बने पहली बार प्रधानमंत्री
1

नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे. तब से वह लगातार तीसरी बार जीतकर इस कुर्सी पर विराजमान हैं. इससे पहले 2001 से 2014 तक वह लगातार 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे.

2.पीएम मोदी के पास कितनी संपत्ति है?

पीएम मोदी के पास कितनी संपत्ति है?
2

नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज भी उनके पास न कोई कार है, न अपना घर और न ही व्यावसायिक संपत्ति. हालांकि, कुछ करोड़ रुपये की उनके पास चल और अचल संपत्ति जरूर है.

3.2.8 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट

2.8 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट
3

पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामे में बताया कि उनके पास 3.02 करोड़ से अधिक की संपत्ति है. इनमें 2,85,40,642 करोड़ रुपये उनका SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट (FDR और MOD) के रूप में जमा है.

4.बैंक में कैश कितना जमा

बैंक में कैश कितना जमा
4

इसके अलावा नकद के रूप में SBI में दो खातों में कुल 80,304 रुपये जमा हैं. जिसमें गांधीनगर शाखा में 73,304 रुपये और वाराणसी शाखा में 7,000 रुपये हैं. पीएम मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.67 लाख के करीब है.

5.9 लाख का राष्ट्रीय बचत प्रमाण

9 लाख का राष्ट्रीय बचत प्रमाण
5

प्रधानमंत्री मोदी ने 9.12 लाख रुपये का निवेश राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में किया हुआ है. इसके अलावा 1.89 लाख रुपये मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियां हैं. शेयर बाजार और बॉन्ड में कोई पैसा नहीं है.

6.PM मोदी को कितनी सैलरी मिलती है?

PM मोदी को कितनी सैलरी मिलती है?
6

नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर 2.8 लाख रुपये मासिक सैलरी मिलती है. इसमें उनके आवास भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक खर्च शामिल होते हैं. उनकी सालाना आय करीब 33.6 लाख रुपये होती है. इसके अलावा लगभग 5,07,050 रुपये का उनको संसदीय भत्ता और सांसद विशेष भत्ता भी मिलता है.

