इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद

भारत
सुमित तिवारी | Oct 02, 2025, 09:31 PM IST
1.महाराष्ट्र
इस जगह का नाम कावळेसाद है ये जगह महाराष्ट्र के सिंहगढ़ किले के पास स्थित हैं. इसे लोग रहस्यमयी झरना भी कहते हैं. यहां पर पानी नीचे गिरने की बजाए आसमान की तरफ उड़ता है.
2.गुजरात
ये जगह गुजरात में है जहां पर गाड़िया अपने आप ही रफ्तार पकड़ने लग जाती है. इस जगह का नाम कालो डंगूर या ब्लैक हिल है. इंजन बंद कर देने पर भी गाड़ियों की रफ्तार में कमी नहीं आती.
3.माउंट अगर टास
तुर्की बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये जगह स्थित हैं. यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है इंजन बंद करने पर भी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है.
4.स्पूक हिल
यह जगह फ्लोरिडा में है और इससे ग्रेविटी हिल भी कहते हैं. आपको बता दें कि यहां पर कारे अपने आप ही पहाड़ों की तरफ खींची चली जाती हैं. अगर आपकी कार न्यूट्रल है फिर भी यह अपने आप पहाड़ों की तरह बढ़ती चली जायेंगी.
5.जादू या चमत्कार
ये दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कह सकते है कि जादू या चमत्कार होता है. साइंस भी इसका रहस्य जानने में सफल नहीं हो पाई हैं. यहां पूरी तरीके ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है.