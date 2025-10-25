FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

Rashifal 26 October 2025: आज रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?

दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

भारत

भारत

मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे है. जो कभी अजेय हुआ करता था. ऐसा कहा जाता है कि इस किले में आज भी कई किलों सोने चांदी का भंडार हैं.

सुमित तिवारी | Oct 25, 2025, 10:23 PM IST

1.रायसेन का किला

रायसेन का किला
1

हम मध्य प्रदेश के रायसेन के किले के बारे में बात कर रहे हैं. इस किले के गौरवमयी इतिहास की कहानी आज भी सुनाई देती है. इस किले को मध्य भारत का अजेय किला माना जाता है. 
 

2.1200 ईस्वी में हुआ निर्माण

1200 ईस्वी में हुआ निर्माण
2

इसका निर्माण 1200 ईस्वी में हुआ था. कहा जाता है कि यहां के राजा पूरनमल ने अपनी रानी यानी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था. 
 

3.पारस पत्थर

पारस पत्थर
3

ऐसा माना जाता है कि रायसेन का राजा पूरनमल के पास पारस पत्थर हुआ करता था. इस पत्थर को लोहे से टच कराने पर लोहा सोने में बदल जाया करता था. 
 

4.कई बार हुआ युद्ध

कई बार हुआ युद्ध
4

इस पत्थर को लेकर कई युद्ध हुए जब हार होने लगी तो इस पत्थर को राजा ने तालाब में फेंक दिया. कई राजाओं ने तात्रिकों का सहारा लेकर इस किले के धन को खोजने की कोशिश भी की लेकिन वो असफल रहें. 
 

5.जिन्न करते है रक्षा

जिन्न करते है रक्षा
5

कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस पत्थर को ढ़ूंढ़ने को कोशिश की वह अंत में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर की रक्षा जिन्न करते हैं. 

