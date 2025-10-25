मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
भारत
सुमित तिवारी | Oct 25, 2025, 10:23 PM IST
1.रायसेन का किला
हम मध्य प्रदेश के रायसेन के किले के बारे में बात कर रहे हैं. इस किले के गौरवमयी इतिहास की कहानी आज भी सुनाई देती है. इस किले को मध्य भारत का अजेय किला माना जाता है.
2.1200 ईस्वी में हुआ निर्माण
इसका निर्माण 1200 ईस्वी में हुआ था. कहा जाता है कि यहां के राजा पूरनमल ने अपनी रानी यानी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया था.
3.पारस पत्थर
ऐसा माना जाता है कि रायसेन का राजा पूरनमल के पास पारस पत्थर हुआ करता था. इस पत्थर को लोहे से टच कराने पर लोहा सोने में बदल जाया करता था.
4.कई बार हुआ युद्ध
इस पत्थर को लेकर कई युद्ध हुए जब हार होने लगी तो इस पत्थर को राजा ने तालाब में फेंक दिया. कई राजाओं ने तात्रिकों का सहारा लेकर इस किले के धन को खोजने की कोशिश भी की लेकिन वो असफल रहें.
5.जिन्न करते है रक्षा
कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस पत्थर को ढ़ूंढ़ने को कोशिश की वह अंत में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर की रक्षा जिन्न करते हैं.