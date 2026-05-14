CNG Price Hike: महंगाई का एक और झटका! LPG के बाद अब CNG हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम

2 . क्या हैं नए रेट?

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इसका मतलब है कि अब मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में सीएनजी 82 रुपये के बजाय 84 रुपये प्रति किलो मिलेगी. पिछले महीने ही इसके दाम 1 रुपये बढ़े थे, और अब फिर से बढ़ोतरी हो गई है. जानकारों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.