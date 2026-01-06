मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम

6 . 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक वेतन

जानकारी के मुताबिक, कई कर्मचारियों को हर महीने 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक वेतन दिया जाता है, जो उनकी भूमिका और अनुभव पर निर्भर करता है.केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं भी स्टाफ को मिलती हैं. बच्चों की पढ़ाई में सहायता और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं यह साबित करती हैं कि एंटीलिया का स्टाफ सिस्टम पूरी तरह कॉर्पोरेट मॉडल पर चलता है.