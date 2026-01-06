मुकेश अंबानी के नौकरों की कमाई सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानें कितने लोग एंटीलिया में करते हैं काम

भारत
राजा राम | Jan 06, 2026, 10:31 PM IST
1.सैलरी और सुविधाएं किसी को भी हैरान कर सकती हैं
मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर बना 27 मंजिला एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक हाई-एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है.
2.करीब 600 कर्मचारी
इतनी बड़ी इमारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी टीम की जरूरत होती है, और यही वजह है कि यहां करीब 600 कर्मचारी तैनात रहते हैं.
4.अंतरराष्ट्रीय व्यंजन बनाने में माहिर हैं.
इस स्टाफ में हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, टेक्निकल सपोर्ट और किचन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें कई शेफ अंतरराष्ट्रीय व्यंजन बनाने में माहिर हैं.
5.सैलरी आम घरेलू नौकरों से बिल्कुल अलग
घर की व्यवस्थाएं रुकें नहीं, इसके लिए कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में काम करना होता है, जिससे 24x7 संचालन बना रहे.
एंटीलिया में काम करने वालों की सैलरी आम घरेलू नौकरों से बिल्कुल अलग स्तर की होती है.
6.1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक वेतन
जानकारी के मुताबिक, कई कर्मचारियों को हर महीने 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक वेतन दिया जाता है, जो उनकी भूमिका और अनुभव पर निर्भर करता है.केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं भी स्टाफ को मिलती हैं. बच्चों की पढ़ाई में सहायता और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं यह साबित करती हैं कि एंटीलिया का स्टाफ सिस्टम पूरी तरह कॉर्पोरेट मॉडल पर चलता है.