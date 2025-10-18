FacebookTwitterYoutubeInstagram
Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

Rashifal 19 October 2025: आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर

मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित

फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

भारत

मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित

मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं. अंबानी परिवार को अपनी शानदार लाइफस्टाइल और मंहगे शौक के लिए भी जाना जाता है. इस परिवार के लिए जब उपहारों की बौछार की बात आती है तो कीमत मायने नहीं रखती.

सुमित तिवारी | Oct 18, 2025, 09:24 PM IST

1.कहां ये शानदार विला

खबर है कि मुकेश और नीता अंबानी ने अफनी बहू राधिका और लड़के अनंत अंबानी को एक 6400000000 का विला गिफ्ट किया है. ये विला भारत-अमेरिका में नहीं बल्कि दुबई में स्थित हैं. 

2.आलीशान विला

यह आलीशान विला दुबई के प्रतिष्ठित पाम जुमेराह के उत्तरी किनारे पर स्थित है. यह 3,000 वर्ग फुट में फैला है और इसमें 70 मीटर का निजी समुद्र तट है.

3.अनंत -राधिका की शादी

दरअसल राधिका और अनंत अंबानी की शादी 2024 में मुंबई में हुई थी. इस शादी में देश-दुनिया के तमाम बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे और इसका वजह करीब 5हजार करोड़ रुपये था.

4.10 बेडरूम

इस विला में 10 आलीशान बेडरूम हैं. विला में इनडोर और आउटडोर पूल भी हैं जहाँ अनंत और राधिका दुबई की अपनी सुकून भरी दोपहरों का आनंद ले सकते हैं.

5.कीमत

इस विला में एक स्पा और निजी सैलून भी है. अगर कीमत की बात की जाए. तो इस विला की कीमत लभग 640 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये अंतन और राधिका को उनकी शादी के समय गिफ्ट किया गया था. 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
