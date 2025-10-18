मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित

Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि
भारत
सुमित तिवारी | Oct 18, 2025, 09:24 PM IST
1.कहां ये शानदार विला
खबर है कि मुकेश और नीता अंबानी ने अफनी बहू राधिका और लड़के अनंत अंबानी को एक 6400000000 का विला गिफ्ट किया है. ये विला भारत-अमेरिका में नहीं बल्कि दुबई में स्थित हैं.
2.आलीशान विला
यह आलीशान विला दुबई के प्रतिष्ठित पाम जुमेराह के उत्तरी किनारे पर स्थित है. यह 3,000 वर्ग फुट में फैला है और इसमें 70 मीटर का निजी समुद्र तट है.
3.अनंत -राधिका की शादी
दरअसल राधिका और अनंत अंबानी की शादी 2024 में मुंबई में हुई थी. इस शादी में देश-दुनिया के तमाम बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे और इसका वजह करीब 5हजार करोड़ रुपये था.
4.10 बेडरूम
इस विला में 10 आलीशान बेडरूम हैं. विला में इनडोर और आउटडोर पूल भी हैं जहाँ अनंत और राधिका दुबई की अपनी सुकून भरी दोपहरों का आनंद ले सकते हैं.
5.कीमत
इस विला में एक स्पा और निजी सैलून भी है. अगर कीमत की बात की जाए. तो इस विला की कीमत लभग 640 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये अंतन और राधिका को उनकी शादी के समय गिफ्ट किया गया था.