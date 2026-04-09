3 . पुलिस को की गुमराह करने की कोशिश

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हरविंदर सिंह ने पकड़े जाने के बाद पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की. उनसे अपना नाम बबलू और पता चंडीगढ़ बताया. लेकिन आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब के अनुसार, उन्हें उसपर बड़ा अपराधी होने का शक हुआ. साल 2018 में खरब ने एक मोस्ट वांटेड चोर सनी का फोटो अपने मोबाइल में रखा हुआ था. हालांकि आरोपी की शक्ल उससे मिल रही थी, तभी थाना प्रभारी ने उसे सनी नाम से पुकारा, उसके बाद उस आरोपी ने अपना सच कबूला. फिर उसने बताया कि वो वही हरविंदर सिंह उर्फ सनी है.



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