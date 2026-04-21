दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, इनके हथियार देखकर कांप जाती है सरकार!

2 . इस्लामिक स्टेट

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2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक स्टेट आज भी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बना हुआ है. साल 2024 में इस ग्रुप ने 22 देशों में करीब 1,805 लोगों की जान ली. पिछले नौ सालों से यह ग्रुप तबाही के मामले में नंबर एक पर है. ये सिर्फ लोगों को नहीं मारते, बल्कि इतिहास को भी मिटा देना चाहते हैं. सीरिया के प्राचीन शहर 'पलमायरा' की ऐतिहासिक इमारतों और थिएटरों को इन्होंने जिस तरह नष्ट किया, वह पूरी दुनिया ने देखा.

