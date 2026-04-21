दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, इनके हथियार देखकर कांप जाती है सरकार!

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Gaurav Barar | Apr 21, 2026, 04:12 PM IST
1.सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन
दुनियाभर में आतंक का क्या माहौल है और कौन से संगठन सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए 'ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स' की रिपोर्ट एक आईना दिखाती है. इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी यह रिपोर्ट सिर्फ मौतों के आंकड़े नहीं देती, बल्कि धमाकों, बंधकों और घायलों की पूरी तस्वीर पेश करती है. जानिए उन संगठनों के बारे में जिन्होंने अपनी क्रूरता से दुनिया को दहला रखा है.
2.इस्लामिक स्टेट
2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामिक स्टेट आज भी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बना हुआ है. साल 2024 में इस ग्रुप ने 22 देशों में करीब 1,805 लोगों की जान ली. पिछले नौ सालों से यह ग्रुप तबाही के मामले में नंबर एक पर है. ये सिर्फ लोगों को नहीं मारते, बल्कि इतिहास को भी मिटा देना चाहते हैं. सीरिया के प्राचीन शहर 'पलमायरा' की ऐतिहासिक इमारतों और थिएटरों को इन्होंने जिस तरह नष्ट किया, वह पूरी दुनिया ने देखा.
3.हमास
फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर शासन करने वाला हमास एक सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है. अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसे आतंकी घोषित कर रखा है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर जो हमला किया, वह 1948 के बाद का सबसे भीषण हमला था, जिसमें 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए. इनके रॉकेट हमलों और आत्मघाती हमलों ने दशकों से मिडिल-ईस्ट की शांति भंग कर रखी है.
4.अल-शबाब
सोमालिया में सक्रिय यह संगठन अफ्रीका के लिए नासूर बन चुका है. 2022 में मोगादिशु के हयात होटल पर 30 घंटे तक चली इनकी घेराबंदी में 20 लोग मारे गए थे. 2023 में इन्होंने अफ्रीकी संघ के 54 सैनिकों की हत्या कर दी थी. ये अपनी क्रूरता और बेगुनाहों पर हमले के लिए कुख्यात हैं.
5.जमात नस्र अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन
माली और नाइजर जैसे देशों में सक्रिय इस संगठन ने पिछले एक साल में अपने हमलों में 176% की बढ़ोतरी की है. 2023 में नाइजर के तिलाबेरी में इनका हमला सबसे घातक रहा, जिसमें 200 लोगों की जान चली गई. ये संगठन अब पश्चिम अफ्रीका में तेजी से पैर पसार रहा है.
6.बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में सक्रिय यह ग्रुप सेना और आम नागरिकों को निशाना बनाता है. 2024 में इन्होंने करीब 504 हमले किए. ये अक्सर विदेशी नागरिकों और सरकारी परियोजनाओं को निशाना बनाते हैं ताकि अपनी बात मनवा सकें.
7.बोको हराम
नाइजीरिया का यह संगठन बच्चों के अपहरण और सामूहिक हत्याओं के लिए बदनाम है. 2010 के दशक में यह दुनिया का सबसे घातक ग्रुप था. 2020 में इन्होंने एक स्कूल से सैकड़ों छात्रों का अपहरण कर लिया था. इसकी एक शाखा IS-West Africa ने 2022 में जेल तोड़कर 800 कैदियों को छुड़ा लिया था, जिनमें दर्जनों खूंखार आतंकी शामिल थे.
8.अल-कायदा
ओसामा बिन लादेन द्वारा 1988 में शुरू किया गया यह संगठन 9/11 हमलों का जिम्मेदार है. हालांकि अब यह कई गुटों में बंट गया है, लेकिन केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों जैसे बड़े कांड आज भी इसके नाम से जुड़े हैं. इसकी जड़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी गहरी रही हैं.
9.हिजबुल्ला
लेबनान का यह शिया संगठन राजनीतिक पार्टी भी है और एक सेना भी. अमेरिका का मानना है कि ईरान इसे हर साल करोड़ों डॉलर की फंडिंग और हथियार देता है. दुनिया के 26 से ज्यादा देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं. यह इजरायल के खिलाफ जंग और लेबनान की राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी है.
10.नेशनल लिबरेशन आर्मी
कोलंबिया का ये मार्क्सवादी संगठन 1964 से जंग लड़ रहा है. 2019 में इन्होंने बोगोटा की पुलिस एकेडमी पर ट्रक बम से हमला किया था, जिसमें 21 लोग मारे गए थे. कनाडा और अमेरिका जैसे देश इसे एक गंभीर आतंकी खतरा मानते हैं. दुनिया में आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इनका मकसद आज भी मासूमों के मन में खौफ पैदा करना ही है.