ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

8 . न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग रूट (पश्चिम बंगाल)

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दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है. यह रूट अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है. इस सफर की सबसे अनोखी और डरावनी बात यह है कि यह रेलवे ट्रैक कई जगहों पर मुख्य सड़क और स्थानीय बाजारों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है. इसके अलावा, पहाड़ों की चढ़ाई और तीखे लूप्स पर जब ट्रेन मुड़ती है, तो धड़कनें तेज हो जाती हैं. (AI Image)