FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के CM योगी के आदेश के बाद एक्शन | कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी | लखनऊ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी | लखनऊ- DCP निपुण अग्रवाल भी मौजूद | लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए | यूपी CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

HomePhotos

भारत

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

दुनिया भर से पर्यटक ताजमहल के दीदार के लिए तो आते ही है, लेकिन आज हम आपको ताजमहल के अलावा उन इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दुनियाभर से आते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 01:45 PM IST

1.मामल्लापुरम- Mamallapuram

मामल्लापुरम- Mamallapuram
1

यहां विदेशी पर्टटकों की भीड़ लगी रहती है. ये ऐतिहासिक शहर अपने रॉक कट मंदिर, गुफाओं, वास्‍तुकला और साहित्‍य के लिए प्रसिद्ध है. प्राचीन मंदिरों के इस शहर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है

Advertisement

2.सलावनकुप्पम मंदिर

सलावनकुप्पम मंदिर
2

तमिलनाडु में स्थित सलावनकुप्पम मुरुगन मंदिर को पृथ्वी के सबसे पुराने मुरुगन मंदिर में से एक माना जाता है.  यूनेस्‍को ने इस विरासत को अपनी लिस्‍ट में शामिल किया है.

3.आगरा का किला

आगरा का किला
3

आगरा शहर में लाल पत्थरों से बना आकर्षक किला सौन्दर्य का प्रतीक है. किला यमुना नदी के तट पर स्थित है और सबसे राजसी जगह में से एक है. ये किला कभी मुगलों का निवास स्थान हुआ करता था. 

4.थिरुमयम किला

थिरुमयम किला
4

थिरुमयम किला तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थिरुमयम शहर में स्थित है. यह 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. ये जगह अपने एतिहासिक और वास्तुकला के लिए दुनियाभर में फेमस हैं.

TRENDING NOW

5.चित्तौड़गढ़ का किला

चित्तौड़गढ़ का किला
5

7 वीं शताब्दी से निर्मित ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है. ये किला रानी पद्मिनी और राजा रतन रावल सिंह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है. यहां विदेशी पर्यटकों काफी संख्या में पहुंचते हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement