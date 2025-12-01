भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत
सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 01:45 PM IST
1.मामल्लापुरम- Mamallapuram
यहां विदेशी पर्टटकों की भीड़ लगी रहती है. ये ऐतिहासिक शहर अपने रॉक कट मंदिर, गुफाओं, वास्तुकला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है. प्राचीन मंदिरों के इस शहर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है
2.सलावनकुप्पम मंदिर
तमिलनाडु में स्थित सलावनकुप्पम मुरुगन मंदिर को पृथ्वी के सबसे पुराने मुरुगन मंदिर में से एक माना जाता है. यूनेस्को ने इस विरासत को अपनी लिस्ट में शामिल किया है.
3.आगरा का किला
आगरा शहर में लाल पत्थरों से बना आकर्षक किला सौन्दर्य का प्रतीक है. किला यमुना नदी के तट पर स्थित है और सबसे राजसी जगह में से एक है. ये किला कभी मुगलों का निवास स्थान हुआ करता था.
4.थिरुमयम किला
थिरुमयम किला तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थिरुमयम शहर में स्थित है. यह 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. ये जगह अपने एतिहासिक और वास्तुकला के लिए दुनियाभर में फेमस हैं.
5.चित्तौड़गढ़ का किला
7 वीं शताब्दी से निर्मित ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है. ये किला रानी पद्मिनी और राजा रतन रावल सिंह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है. यहां विदेशी पर्यटकों काफी संख्या में पहुंचते हैं.