भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

5 . चित्तौड़गढ़ का किला

5

7 वीं शताब्दी से निर्मित ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है. ये किला रानी पद्मिनी और राजा रतन रावल सिंह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है. यहां विदेशी पर्यटकों काफी संख्या में पहुंचते हैं.