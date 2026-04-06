सोने का पलंग, 1000 करोड़ के हीरे से दबाते थे कागज़, फिर भी कंजूस नंबर 1! सिगरेट के टुकड़े बचाने वाले राजा की कहानी

1 . Who Was Mir Osman Ali Khan

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कौन थे मीर उस्मान अली खान

मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे. उनका 6 अप्रैल, 1886 को हुआ था. 18 सितंबर, 1911 को वो हैदराबाद के सातवें निजाम बने. उन्हें आसफ जाह सप्तम कहा जाता था. 1948 तक उन्होंने हैदराबाद पर शासन किया. 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया. मीर उस्मान अली खान ने 37 साल तक हैदराबाद पर शासन किया. उन्हें मॉडर्न हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है. उनके शासन में हैदराबाद में बिजली आई, एयरपोर्ट आए, रेलवे और रोड नेटवर्क का विस्तार हुआ. उनके शासनकाल में ही हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया अस्पताल, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट और हैदराबाद हाई कोर्ट अस्तित्व में आए. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स