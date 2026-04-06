सोने का पलंग, 1000 करोड़ के हीरे से दबाते थे कागज़, फिर भी कंजूस नंबर 1! सिगरेट के टुकड़े बचाने वाले राजा की कहानी

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Kusum Lata | Apr 06, 2026, 07:00 AM IST
1.Who Was Mir Osman Ali Khan
कौन थे मीर उस्मान अली खान
मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे. उनका 6 अप्रैल, 1886 को हुआ था. 18 सितंबर, 1911 को वो हैदराबाद के सातवें निजाम बने. उन्हें आसफ जाह सप्तम कहा जाता था. 1948 तक उन्होंने हैदराबाद पर शासन किया. 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया. मीर उस्मान अली खान ने 37 साल तक हैदराबाद पर शासन किया. उन्हें मॉडर्न हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है. उनके शासन में हैदराबाद में बिजली आई, एयरपोर्ट आए, रेलवे और रोड नेटवर्क का विस्तार हुआ. उनके शासनकाल में ही हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया अस्पताल, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट और हैदराबाद हाई कोर्ट अस्तित्व में आए. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
2.How Rich was Mir Osman Ali Khan
मीर उस्मान अली खान के पास कितनी दौलत थी?
अपने दौर में मीर उस्मान अली खान भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे अमीर शासक थे. उनके पास करीब 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी. आज की तारीख में भारत के दो सबसे अमीर व्यक्तियों- मुकेश अंबानी (लगभग 9.5 लाख करोड़), गौतम अडानी (लगभग 8.4 लाख करोड़) की कुल संपत्ति मिला दें तो भी 20 लाख करोड़ पूरे नहीं होंगे. मीर उस्मान अली 20वीं सदी के शुरुआती दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते थे. उनके पास अपना टकसाल थी, जिसमें वो हैदराबादी रुपया (उस्मानिया सिक्का) छापते थे. निज़ाम के पास दुनिया के किसी भी राजघराने से ज्यादा हीरे-जवाहरात थे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
3.Mir Osman Ali Khan Used Jacob Dimond as paper weight
जेकब डायमंड से कागज़ दबाते थे मीर उस्मान अली खान
हैदराबाद के निज़ाम की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स था गोलकोंडा माइंस. यह उस दौर में पूरी दुनिया में हीरे की इकलौती खदान थी. 2008 के एस्टिमेट के हिसाब से उनके निजी खजाने में 100 मिलियन पाउंड के सोने और चांदी के सिक्के थे. लगभग 400 मिलियन पाउंड के हीरे जवाहरात थे. इनमें दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा पॉलिश्ड डायमंड जेकब डायमंड भी शामिल था. आज के समय में जेकब डायमंड की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है. रिपोर्ट की मानें तो निजाम जेकब डायमंड का इस्तेमाल पेपर वेट के तौर पर करते थे. महल में वो सोने के पलंग पर सोते थे. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
4.Mir Osman Ali Khan tales of stinginess- 1
सबसे अमीर शासक के कंजूसी के किस्से - 1
निजाम और राजा-रजवाड़ों के दौर में जब दरबार लगता तो जनता शासक के लिए तोहफे लेकर पहुंचती थी. आमतौर पर शासक तोहफ़ा छूकर लौटा देते. लेकिन निजाम ऐसा नहीं करते. एक किस्सा मशहूर है कि एक बार एक व्यक्ति भेंट में कुछ सिक्के लेकर पहुंचा. निजाम ने भेंट स्वीकार की, इस दौरान एक सिक्का नीचे गिर गया, निजाम खुद उस सिक्के के पीछे दौड़े, घुटने के बल बैठकर उसे पकड़ा और अपने पास रखा. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स
5.Mir Osman Ali Khan tales of stinginess- 2
सबसे अमीर शासक के कंजूसी के किस्से - 2
'फ्रीडम ऐट मिडनाइट' नाम की किताब में दर्ज है कि जब भी उनके पैलेस में कोई मेहमान आता, वो अगर अपनी बुझी सिगरेट छोड़ जाता तो निजाम उसकी जूठी सिगरेट जलाकर पीने लगते थे. लाखों करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी निजाम खुद पर खर्च नहीं करते थे. वो अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाते थ. 35 साल तक उन्होंने अपनी टोपी नहीं बदली. फ्रीडम ऐट मिडनाइट में दर्ज है कि वो पुराने टिन के बर्तन में खाना खाया करते थे. फोटो- भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मीर उस्मान अली खान, विकिमीडिया कॉमन्स