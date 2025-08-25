60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
राजा राम | Aug 25, 2025, 10:35 PM IST
1.मिग-21 अब इतिहास बनने जा रहा है
भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना और बहुचर्चित फाइटर जेट मिग-21 अब इतिहास बनने जा रहा है. करीब छह दशकों तक देश की हवाई सुरक्षा संभालने के बाद यह लड़ाकू विमान अगले महीने 26 सितंबर को औपचारिक रूप से वायुसेना से रिटायर हो जाएगा.
2.मिग-21 में आखिरी उड़ान भरी
सोमवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर मिग-21 में आखिरी उड़ान भरी. उनके साथ इस उड़ान में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया भी शामिल थीं. यह क्षण भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा और बदलाव दोनों का प्रतीक माना जा रहा है.
3.मिग-21 की विरासत को श्रद्धांजलि
वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि एयर चीफ का यह उड़ान भरना मिग-21 की विरासत को श्रद्धांजलि है. नाल एयरबेस पर तैनात 23 स्क्वाड्रन 'पैंथर्स' मिग-21 का संचालन करने वाली आखिरी स्क्वाड्रन है.
4.पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट
मिग-21 को साल 1963 में रूस से भारत लाया गया था. बाद में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसका उत्पादन देश में ही शुरू किया. यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था.
5.कई अहम मिशनों में अपनी भूमिका निभाई
1965 के युद्ध से लेकर 2019 के बालाकोट ऑपरेशन तक मिग-21 ने कई अहम मिशनों में अपनी भूमिका निभाई. विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा पाकिस्तानी F-16 को मार गिराना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.
6.'फ्लाइंग कॉफिन' भी कहा जाने लगा
हालांकि, पिछले कुछ सालों में लगातार दुर्घटनाओं के कारण इसे 'फ्लाइंग कॉफिन' भी कहा जाने लगा. बताते चलें अब तक लगभग 400 हादसों में 170 से ज्यादा पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं.
7.मिग-21 की जगह अब स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान
मिग-21 की जगह अब स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस का मार्क-1ए संस्करण शामिल किया जाएगा. हालांकि, इंजन सप्लाई में देरी की वजह से इसका निर्माण फिलहाल धीमा है.