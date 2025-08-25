60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

2 . मिग-21 में आखिरी उड़ान भरी

सोमवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर मिग-21 में आखिरी उड़ान भरी. उनके साथ इस उड़ान में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया भी शामिल थीं. यह क्षण भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा और बदलाव दोनों का प्रतीक माना जा रहा है.

