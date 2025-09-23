एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

1 . प्रधानमंत्री मिलने आए तब भी बिस्तर से नहीं उठे

1

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अपनी शख्सियत रही है. डीपी मिश्र अपनी नफासत और विद्वता के लिए मशहूर हैं तो दिग्विजय सिंह इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए. शिवराज सिंह चौहान की सादगी और सहजता पहचान है तो मौजूदा सीएम मोहन यादव का गंवई अंदाज. ऐसे ही एक मुख्यमंत्री हुए थे कैलाश जोशी. उनका कार्यकाल काफी छोटा था और खास उपलब्धियां भी नहीं थीं. इसके बावजूद उन्हें आज भी याद किया जाता है और इसकी वजह है एक रहस्यमय बीमारी. कैलाश जोशी घंटों तक लगातार सोए रहते थे. वो इतनी गहरी नींद में होते थे कि उनके आस-पास क्या हो रहा है, ये भी नहीं समझ पाते थे. एक बार तो प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, लेकिन जोशी बिस्तर से भी नहीं उठे. आश्चर्य की बात है कि जोशी खुद भी अपनी परेशानी समझते थे, लेकिन लाचार थे. वे इसे टोटका बताते थे, लेकिन कभी किसी का नाम नहीं लिया. खास बात ये कि सीएम बनने से पहले उन्हें ये समस्या नहीं थी. मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी वे कई बार सांसद रहे, लेकिन कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा.