एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी वजह से वह न चाहते हुए भी सोते रहते थे. इस वजह से उन्हें अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा था, जाने पूरा किस्सा..

आदित्य पूजन | Sep 23, 2025, 05:20 PM IST

1.प्रधानमंत्री मिलने आए तब भी बिस्तर से नहीं उठे

प्रधानमंत्री मिलने आए तब भी बिस्तर से नहीं उठे
1

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अपनी शख्सियत रही है. डीपी मिश्र अपनी नफासत और विद्वता के लिए मशहूर हैं तो दिग्विजय सिंह इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए. शिवराज सिंह चौहान की सादगी और सहजता पहचान है तो मौजूदा सीएम मोहन यादव का गंवई अंदाज. ऐसे ही एक मुख्यमंत्री हुए थे कैलाश जोशी. उनका कार्यकाल काफी छोटा था और खास उपलब्धियां भी नहीं थीं. इसके बावजूद उन्हें आज भी याद किया जाता है और इसकी वजह है एक रहस्यमय बीमारी. कैलाश जोशी घंटों तक लगातार सोए रहते थे. वो इतनी गहरी नींद में होते थे कि उनके आस-पास क्या हो रहा है, ये भी नहीं समझ पाते थे. एक बार तो प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, लेकिन जोशी बिस्तर से भी नहीं उठे. आश्चर्य की बात है कि जोशी खुद भी अपनी परेशानी समझते थे, लेकिन लाचार थे. वे इसे टोटका बताते थे, लेकिन कभी किसी का नाम नहीं लिया. खास बात ये कि सीएम बनने से पहले उन्हें ये समस्या नहीं थी. मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी वे कई बार सांसद रहे, लेकिन कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा.

2.दिन में 20 घंटे सोते थे

दिन में 20 घंटे सोते थे
2

24 जून, 1977 को 48 साल की उम्र में कैलाश जोशी एमपी के नौवें मुख्यमंत्री बने थे. जनसंघ के जमाने से वे बीजेपी से जुड़े थे. राज्य में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे के साथ जोशी ने बहुत काम किया था. अपने सरल मिजाज और सज्जनता के चलते उन्हें राजनीति का संत कहा गया. उनके बारे में मशहूर था कि वे छह घंटे सोते थे और बाकी समय आम लोगों के बीच रहते थे. मुख्यमंत्री बनने पर भी शुरुआत में उनकी यही दिनचर्या रही, लेकिन कुछ सप्ताह बाद इसमें बदलाव होने लगे. जोशी जब देखो, सोने की इच्छा जताते. धीरे-धीरे यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि वे दिन में 20-20 घंटे सोने लगे.

3.पीएम आए तो करवट बदलकर सो गए

पीएम आए तो करवट बदलकर सो गए
3

जोशी की नींद की समस्या ऐसी थी कि उन्हें जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था. वे सीएम हाउस से एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें नींद आ गई. जोशी घर वापस आकर सो गए और उनकी फ्लाइट निकल गई. दिल्ली तक उनकी नींद की चर्चा होने लगी थी. तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे. उन्हें जब जोशी की हालत का पता चला तो वे उनको देखने आए. प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो जोशी नींद में थे. घर के लोगों ने उन्हें जगाया. खुद मोरारजी देसाई उनके बेडरूम में गए, लेकिन जोशी ने आंख तक नहीं खोली. वे करवट बदलकर सो गए. 
 

4.क्या थी वजह?

क्या थी वजह?
4

सीएम की रहस्यमय बीमारी की खबरें उन दिनों खूब सुर्खियां बनती थीं. माना जाता है कि उनके विरोधी ऐसी खबरें अखबारों को देते थे. एक बार जोशी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टोटके का संदेह जताया. उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया. जोशी के मित्र और जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव रघु ठाकुर ने इस बीमारी की एक अनोखी वजह बताई थी. उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम लिया था. ठाकुर ने कहा था कि वो नेता जोशी से ऐसे काम करने को कहता, जो वे कर नहीं सकते थे, लेकिन सीधे इंकार भी नहीं कर सकते थे. जोशी उस नेता से इतना डरते थे कि उसके सीएम हाउस में आते ही गर्मी में भी रजाई तानकर से जाते थे.

5.पद से हटे, समस्या खत्म

पद से हटे, समस्या खत्म
5

इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कैलाश जोशी की इस रहस्यमय बीमारी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका तक लगाई गई. याचिका में उन्हें अनफिट बताते हुए सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी. याचिका का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसके चलते ही जोशी को जनवरी 1978 में पद से हटा दिया गया. वे बमुश्किल सात महीने ही मुख्यमंत्री रहे. हैरत वाली बात कि पद से हटने के करीब 15 दिन बाद वे पूरी तरह भले-चंगे हो गए.

