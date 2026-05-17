तेल-गैस की बढ़ती कीमतों के बीच आई राहत भरी खबर, जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा?

भारत
Gaurav Barar | May 17, 2026, 11:23 AM IST
1.होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर पड़ा बुरा असर
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही तनातनी की वजह से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है. इसके चलते भारत में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी का संकट गहरा रहा है. लेकिन इस कड़े पहरे और खौफ के बीच, दो बड़े विदेशी जहाज इस खतरनाक समुद्री रास्ते को सुरक्षित पार कर भारत की तरफ बढ़ चुके हैं.
2.जहाज पर 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस है लोड
इन दोनों जहाजों में कुल 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस लोड है, जो सीधे भारतीय उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचेगी. राहत की बात यह है कि इनमें से एक एलपीजी टैंकर सिमी आज सुबह ही गुजरात के कांडला पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच चुका है.
3.सुरक्षित भारत पहुंचे रसोई गैस के जहाज
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि तनाव के इस माहौल में भी भारतीय एजेंसियों की मुस्तैदी से जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. मार्शल द्वीप के झंडे वाला यह जहाज 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट को पार करने में कामयाब रहा. इसमें 21 क्रू मेंबर्स सवार हैं. यह जहाज कतर के रास लफान टर्मिनल से 19,965 टन एलपीजी लेकर निकला था और 17 मई को गुजरात के कांडला पोर्ट पर एंकर कर चुका है.
4.दूसरा जहाज रास्ते में
वियतनाम के झंडे वाला यह दूसरा बड़ा पोत है. इसने 14 मई की सुबह करीब 9:30 बजे होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार किया. यह यूएई की रुवैस रिफाइनरी से 46,427 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है. उम्मीद है कि 18 मई तक यह कर्नाटक के न्यू मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच जाएगा. ये दोनों ही खेप भारत की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की हैं, जिससे देश में रसोई गैस की सप्लाई को बड़ी मजबूती मिलेगी.
5.भारतीय नौसेना का अभेद्य सुरक्षा कवच
होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय हितों से जुड़े जहाजों को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक इस रास्ते से 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चे तेल का टैंकर समेत कुल 13 भारतीय जहाज सुरक्षित निकाले जा चुके हैं. एमवी सनशाइन इस रास्ते से सुरक्षित निकाला गया 15वां एलपीजी जहाज है.
6.करीब 12 जहाज फंसे हुए
इन जहाजों को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना समेत कई सरकारी एजेंसियां चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. नौसेना इन कमर्शियल जहाजों को एक सुरक्षा कवच दे रही है ताकि ड्रोन या मिसाइल हमलों के इस दौर में इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे. हालांकि, चिंता की बात यह है कि खाड़ी क्षेत्र में अब भी भारत के करीब 12 जहाज फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं.
7.ईरान ने दिया भारत को सुरक्षा का भरोसा
इस समुद्री तनाव के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर क्षेत्रीय हालातों को लेकर बेहद सकारात्मक बातचीत की है.
8.ईरानी विदेश मंत्री ने क्या कहा?
ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत जैसे मित्र देशों को अपने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए ईरान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान हमेशा से होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाता रहा है और आगे भी सभी मित्र देशों के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करेगा.