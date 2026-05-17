तेल-गैस की बढ़ती कीमतों के बीच आई राहत भरी खबर, जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा?

3 . सुरक्षित भारत पहुंचे रसोई गैस के जहाज

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बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि तनाव के इस माहौल में भी भारतीय एजेंसियों की मुस्तैदी से जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. मार्शल द्वीप के झंडे वाला यह जहाज 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट को पार करने में कामयाब रहा. इसमें 21 क्रू मेंबर्स सवार हैं. यह जहाज कतर के रास लफान टर्मिनल से 19,965 टन एलपीजी लेकर निकला था और 17 मई को गुजरात के कांडला पोर्ट पर एंकर कर चुका है.

