भारत में कितने तरह के LPG सिलेंडर मिलते हैं? जानें वजन, उपयोग और कीमत

1 . भारत में एलपीजी का संकट

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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिली है. एलपीजी सिलेंडर हर भारतीय घर की जरूरत है, क्योंकि इसी से ज्यादातर घरों में खाना बनता है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं?

