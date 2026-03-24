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भारत में कितने तरह के LPG सिलेंडर मिलते हैं? जानें वजन, उपयोग और कीमत

इन दिनों भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यह हर घर की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं?

| Mar 24, 2026, 12:49 PM IST

1.भारत में एलपीजी का संकट

भारत में एलपीजी का संकट
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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिली है. एलपीजी सिलेंडर हर भारतीय घर की जरूरत है, क्योंकि इसी से ज्यादातर घरों में खाना बनता है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं?
 

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2.कितने प्रकार के एलपीजी गैस सिलेंडर

कितने प्रकार के एलपीजी गैस सिलेंडर
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बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर सिर्फ एक तरह के नहीं, बल्कि ये कई प्रकार के देखने को मिलते हैं. ये अलग-अलग आकार और वजन में आते हैं. ऐसा इसलिए, ताकि घर की रसोई, दुकान-रेस्टोरेंट या फिर किसी भी जगह पर आसानी से खाना बनाया जा सके.
 

3.14.2 KG घरेलू एलपीजी सिलेंडर

14.2 KG घरेलू एलपीजी सिलेंडर
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आज के समय में भारत के हर घर की रसोई में यही गैस सिलेंडर पाया जाता है. इन सिलेंडर में आमतौर पर  14.2 किलो गैस भरी होती है. इनकी खासियत यह होती है कि ये काफी कम दाम में मिल जाते हैं और इनकी रिफिलिंग भी आसान होती है.
 

4.19-47.5 KG कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर

19-47.5 KG कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर
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होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और बेकरी जैसी जगहों पर इनका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. ये सिलेंडर 19 किलो से लेकर 47.5 किलो तक के वजन में आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैस होती है, ताकि बार-बार रिफिलिंग न करनी पड़े. 
 

TRENDING NOW

5.कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खासियत

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खासियत
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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उन भट्टियों या चूल्हों के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जिन्हें लगातार गर्म रखने की जरूरत होती है. इन सिलेंडरों में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो बड़े शहरों में इनकी कीमत करीब 1,595 रुपये से शुरू होती है.
 

6.5-6 KG के पोर्टेबल एलपीजी गैस सिलेंडर

5-6 KG के पोर्टेबल एलपीजी गैस सिलेंडर
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पोर्टेबल गैस सिलेंडर कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं, जिससे इन्हें ले जाना आसान होता है. इनका इस्तेमाल आमतौर पर बाहरी खाना पकाने और कैंपिंग के लिए होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन छोटे आकार के एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 328 रुपये रहती है.
 

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