Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

भारत
Abhay Sharma | Mar 27, 2026, 05:51 PM IST
1.गुजरात और कर्नाटक: अलग-अलग सामाजिक नजरिया
एक तरफ गुजरात का समाज पारंपरिक सोच, परिवार और समुदाय पर ज्यादा आधारित रहा है, वहीं कर्नाटक की संस्कृति में विविधता, साथ मिलकर रहने और व्यक्तिगत आज़ादी को ज्यादा महत्व दिया जाता है. गुजरात को बीजेपी का वैचारिक गढ़ (Fortress) माना जाता है, गुजरात की विधानसभा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पारित कर दिया गया है. वहीं कर्नाटक की विधानसभा और विधान परिषद से भी ईवा नम्मावा बिल पारित हुआ.
2.दो राज्य, दो विचारधाराएं, दो अलग कानून
गुजरात भाजपा का अभेद्य किला बना हुआ है, जहां 25 से 30 साल से अधिक समय से उनका शासन है. भाजपा यहां हिंदुत्व, विकास (विकास मॉडल), और नरेंद्र मोदी के करिश्मे के दम पर जमीनी स्तर तक मज़बूत है. कर्नाटक भी दक्षिण में बीजेपी का प्रवेशद्वार माना जाता है और वहां बीजेपी की भी सरकार रही है. अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. इन दोनों ही राज्यों के कानून एक-दूसरे के बिल्कुल उलट नजर आते हैं, जैसे देश की दो बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं.
3.शादी को लेकर क्या है कर्नाटक और गुजरात में नियम?
कर्नाटक के ‘ईवा नम्मावा’ कानून में शादी को लेकर स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, इसके मुताबिक सभी वयस्कों को बिना परिवार, जाति, समूह या किसी सामुदायिक हस्तक्षेप के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है. वहीं गुजरात विधानसभा से पास यूसीसी के अनुसार शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. अगर किसी शादी में जबरदस्ती या दबाव पाया जाता है, तो इसके लिए सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
4.लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नियम
कर्नाटक के ‘ईवा नम्मावा’ कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है. लेकिन, गुजरात के यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. ऐसा न करने पर 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा अगर किसी महिला को उसका लिव-इन पार्टनर छोड़ देता है, तो वह गुजारा भत्ता की मांग भी कर सकती है.
5.अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage)
कर्नाटक के ‘ईवा नम्मावा’ कानून में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करके रिश्ता बनाता है और बाद में जाति के आधार पर शादी से इनकार करता देता है, तो इसे रेप माना जाएगा. इस कानून में अंतरजातीय रिश्तों को सुरक्षा देने का भी प्रावधान है. अगर ऐसे जोड़ों को धमकियां मिलती हैं, तो उन्हें छह घंटे के भीतर पुलिस सुरक्षा दी जाएगी. साथ ही, राज्य उनकी रहने की व्यवस्था करेगा और उन पर निर्भर परिजनों व गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा. वहीं गुजरात के कानून में अंतरजातीय रिश्तों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है. सभी जातियों के लिए शादी के नियम एक जैसे होंगे, जिससे अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिलना आसान हो सकता है.
6.इंटर-रिलिजन (अंतरधार्मिक) शादी
कर्नाटक के ‘ईवा नम्मावा’ कानून में अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान है. इसके तहत 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी. वहीं गुजरात में यूसीसी के तहत अंतरधार्मिक रिश्तों या शादी को लेकर कोई साफ प्रावधान नहीं है. शादियां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार होंगी और 60 दिन के भीतर उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. इसके अलावा अंतरधार्मिक शादी के मामले में माना जा रहा है कि माता-पिता को जानकारी देना और एक एफिडेविट देना अनिवार्य किया जा सकता है.
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