Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

5 . अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage)

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कर्नाटक के ‘ईवा नम्मावा’ कानून में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करके रिश्ता बनाता है और बाद में जाति के आधार पर शादी से इनकार करता देता है, तो इसे रेप माना जाएगा. इस कानून में अंतरजातीय रिश्तों को सुरक्षा देने का भी प्रावधान है. अगर ऐसे जोड़ों को धमकियां मिलती हैं, तो उन्हें छह घंटे के भीतर पुलिस सुरक्षा दी जाएगी. साथ ही, राज्य उनकी रहने की व्यवस्था करेगा और उन पर निर्भर परिजनों व गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा. वहीं गुजरात के कानून में अंतरजातीय रिश्तों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है. सभी जातियों के लिए शादी के नियम एक जैसे होंगे, जिससे अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिलना आसान हो सकता है.