भारत

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

अमेरिका- ईरान संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट में बने हालात का असर अब आम जनजीवन पर पड़ता दिख रहा है. देश के कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि LPG सिलिंडर नहीं मिल रहे, या मिल रहे हैं तो महंगे दाम पर मिल रहे हैं. सरकार ने घरेलू सिलिंडर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल सिलिंडर की सप्लाई रोक दी है.

Kusum Lata | Mar 11, 2026, 02:56 PM IST

1.People Line up in front Agencies

People Line up in front Agencies
1

दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन

दिल्ली के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है. लोग अपने खाली सिलिंडर लेकर गैस एजेंसियों में पहुंचे हैं. लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि सिलिंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, न ही घर पर सिलिंडर की डिलिवरी हो रही है, इस वजह से वो खुद सिलिंडर लेने पहुंचे हैं. गैस एजेंसी वालों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई है कि LPG की किल्लत है और इसी वजह से लोग पैनिक में आकर एजेंसी पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी LPG सप्लाई पूरी है.

2.Commercial Cylinder supply closes

Commercial Cylinder supply closes
2

कर्नाटक में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग बंद

कर्नाटक के बेलगावी में भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर ग्रीश साव्वाश्वरी ने बताया कि मौजूदा युद्ध की वजह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने कहा, "अभी चल रहे युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. लगभग 90 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है. अगर यह स्थिति अगले चार दिनों तक जारी रहती है, तो पूरी तरह से गैस की कमी हो सकती है." फोटो- PTI

3.Punjab Sees rise in prices and demand

Punjab Sees rise in prices and demand
3

पंजाब में क्या है LPG Supply का हाल

पंजाब के जालंधर में HP गैस सप्लायर और एजेंसी मालिक जर्नैल सिंह रंधावा ने बताया कि कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, "घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 60 रुपए बढ़ गई है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 114 रुपए बढ़ी है. अभी सिलेंडरों की मांग काफी ज्यादा है और ग्राहकों को चिंता है कि कहीं गैस खत्म न हो जाए, लेकिन सप्लाई की तरफ से फिलहाल कोई कमी नहीं है." फोटो- PTI

4.Restaurants finding it difficult to run in Lucknow

Restaurants finding it difficult to run in Lucknow
4

लखनऊ के रेस्टॉरेंट ओनर ने कहा- बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि गैस की कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने कहा, "अभी हमारे पास कुल आठ सिलेंडर थे, जिनमें से सात एक ही दिन में खत्म हो गए. जो एक सिलेंडर आधा भरा था, उसमें अब सिर्फ एक-तिहाई गैस बची है और मुझे लगता है कि वह भी खत्म हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा, हमें नहीं पता." फोटो- PTI

