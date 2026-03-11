एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

भारत
Kusum Lata | Mar 11, 2026, 02:56 PM IST
1.People Line up in front Agencies
दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन
दिल्ली के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है. लोग अपने खाली सिलिंडर लेकर गैस एजेंसियों में पहुंचे हैं. लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि सिलिंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, न ही घर पर सिलिंडर की डिलिवरी हो रही है, इस वजह से वो खुद सिलिंडर लेने पहुंचे हैं. गैस एजेंसी वालों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई है कि LPG की किल्लत है और इसी वजह से लोग पैनिक में आकर एजेंसी पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी LPG सप्लाई पूरी है.
2.Commercial Cylinder supply closes
कर्नाटक में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग बंद
कर्नाटक के बेलगावी में भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर ग्रीश साव्वाश्वरी ने बताया कि मौजूदा युद्ध की वजह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने कहा, "अभी चल रहे युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. लगभग 90 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है. अगर यह स्थिति अगले चार दिनों तक जारी रहती है, तो पूरी तरह से गैस की कमी हो सकती है." फोटो- PTI
3.Punjab Sees rise in prices and demand
पंजाब में क्या है LPG Supply का हाल
पंजाब के जालंधर में HP गैस सप्लायर और एजेंसी मालिक जर्नैल सिंह रंधावा ने बताया कि कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, "घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 60 रुपए बढ़ गई है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 114 रुपए बढ़ी है. अभी सिलेंडरों की मांग काफी ज्यादा है और ग्राहकों को चिंता है कि कहीं गैस खत्म न हो जाए, लेकिन सप्लाई की तरफ से फिलहाल कोई कमी नहीं है." फोटो- PTI
4.Restaurants finding it difficult to run in Lucknow
लखनऊ के रेस्टॉरेंट ओनर ने कहा- बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि गैस की कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने कहा, "अभी हमारे पास कुल आठ सिलेंडर थे, जिनमें से सात एक ही दिन में खत्म हो गए. जो एक सिलेंडर आधा भरा था, उसमें अब सिर्फ एक-तिहाई गैस बची है और मुझे लगता है कि वह भी खत्म हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा, हमें नहीं पता." फोटो- PTI