एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

1 . People Line up in front Agencies

दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन

दिल्ली के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है. लोग अपने खाली सिलिंडर लेकर गैस एजेंसियों में पहुंचे हैं. लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि सिलिंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, न ही घर पर सिलिंडर की डिलिवरी हो रही है, इस वजह से वो खुद सिलिंडर लेने पहुंचे हैं. गैस एजेंसी वालों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई है कि LPG की किल्लत है और इसी वजह से लोग पैनिक में आकर एजेंसी पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी LPG सप्लाई पूरी है.