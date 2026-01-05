मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना

भारत
राजा राम | Jan 05, 2026, 05:24 PM IST
1.किसी देश का सर्वोच्च नेता कितना सुरक्षित?
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके घर से अगवा कर लिया. जिसके बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी देश का सर्वोच्च नेता भी कितना सुरक्षित है? हालांकि, अमेरिका इसे सैन्य अभियान बता रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना पुराने अपहरण मामलों से की जा रही है.
2.इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं
बताते चलें, दुनिया के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े राजनीतिक नेता अगवा किए गए. कुछ घटनाएं सत्ता में रहते हुए हुईं, तो कुछ नेताओं को पद छोड़ने के बाद निशाना बनाया गया.
3.आल्डो मोरो
इटली के पांच बार प्रधानमंत्री रहे आल्डो मोरो का 1978 में दिनदहाड़े अपहरण हुआ था. 55 दिनों तक चले इस मामले का अंत उनकी हत्या के रूप में हुआ, जिसने पूरे यूरोप को झकझोर दिया.
4.पेड्रो यूजेनियो
अर्जेंटीना में पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति पेड्रो यूजेनियो अराम्बुरु को 1970 में सैन्य अधिकारियों के वेश में आए लोगों ने अगवा किया. जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसने देश में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया.
5.किम डे-जुंग
दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता किम डे-जुंग को 1973 में टोक्यो से अगवा किया गया. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें छोड़ा गया और वर्षों बाद वही नेता देश के राष्ट्रपति बने.
6.कार्लो यूहो स्टॉलबर्ग
फिनलैंड के पहले राष्ट्रपति कार्लो यूहो स्टॉलबर्ग और उनकी पत्नी का 1930 में अपहरण हुआ था. हालांकि, बाद में जनता का समर्थन न मिलने पर अपहरणकर्ताओं को उन्हें छोड़ना पड़ा.
7.इंग्रिड बेटनकोर्ट
लैटिन अमेरिका में कोलंबिया की नेता इंग्रिड बेटनकोर्ट का अपहरण भी काफी चर्चित रहा. छह साल तक जंगलों में बंधक रहने के बाद सेना ने उन्हें सुरक्षित छुड़ाया.
8.मादुरो का मामला कोई पहला उदाहरण नहीं
बहरहाल, इन सभी घटनाओं से साफ है कि मादुरो का मामला कोई पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि सत्ता, संघर्ष और राजनीति के टकराव में दुनिया पहले भी ऐसे खतरनाक मोड़ देख चुकी है.