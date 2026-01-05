मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना

1 . किसी देश का सर्वोच्च नेता कितना सुरक्षित?

1

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने उनके घर से अगवा कर लिया. जिसके बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी देश का सर्वोच्च नेता भी कितना सुरक्षित है? हालांकि, अमेरिका इसे सैन्य अभियान बता रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना पुराने अपहरण मामलों से की जा रही है.