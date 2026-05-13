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भारत

भारत के अलावा और कौन-कौन से देश में हैं CBSE के स्कूल? एक में तो 100 से भी ज्यादा, चौंका देगी ये लिस्ट

भारत का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. खाड़ी देशों से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक, CBSE के स्कूल लाखों छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं.

Gaurav Barar | May 13, 2026, 03:28 PM IST

1.CBSE बन चुका है ग्लोबल ब्रांड

CBSE बन चुका है ग्लोबल ब्रांड
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अब सिर्फ भारत की गलियों और शहरों तक सीमित नहीं रह गया है. आज यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है. अगर आप सोच रहे हैं कि सात समंदर पार बैठे भारतीयों के बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, तो जवाब है- बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली, मुंबई या पटना के बच्चे करते हैं.

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2.कितने देशों में है CBSE का जलवा?

कितने देशों में है CBSE का जलवा?
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जी हां, CBSE के स्कूल आज दुनिया के कोने-कोने में अपनी धाक जमा रहे हैं. ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत के बाहर करीब 25 से ज्यादा देशों में CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं. विदेश में इन स्कूलों की संख्या 240 से अधिक हो चुकी है. 

3.किन देशों में हैं सबसे ज्यादा स्कूल?

किन देशों में हैं सबसे ज्यादा स्कूल?
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CBSE का सबसे मजबूत गढ़ खाड़ी देश हैं. इसकी वजह बहुत साफ है, वहां लाखों की संख्या में भारतीय प्रोफेशनल और मजदूर रहते हैं. संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहरों में CBSE स्कूलों की भरमार है. यहां सीबीएसई स्कूलों की संख्या 106 है. वहां रहने वाले भारतीयों के लिए यह घर जैसा अहसास देता है. 
 

4.मिडिल ईस्ट देशों में बड़ी संख्या

मिडिल ईस्ट देशों में बड़ी संख्या
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सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन- इन सभी मिडिल ईस्ट देशों में भारतीय आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां CBSE स्कूलों का नेटवर्क काफी फैला हुआ है. सऊदी अरब में 37, कतर में 19, कुवैत में 26, ओमान मेंं 21 और बहरीन में 8 स्कूल हैं.

TRENDING NOW

5.एशिया और अन्य पड़ोसी देश

एशिया और अन्य पड़ोसी देश
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भारत के पड़ोसियों की बात करें तो नेपाल में कई नामी स्कूल CBSE पैटर्न पर चलते हैं. इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी भारतीय समुदाय की जरूरतों को देखते हुए ये स्कूल खोले गए हैं. रोचक बात यह है कि जापान जैसे देश में भी, जहां की अपनी शिक्षा पद्धति बहुत सख्त है, वहां भी टोक्यो और योकोहामा जैसे शहरों में CBSE स्कूल मौजूद हैं.

6.पश्चिमी दुनिया में भी मौजूदगी

पश्चिमी दुनिया में भी मौजूदगी
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सिर्फ एशिया ही नहीं, CBSE अब यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच गया है. वहीं, रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास के सहयोग से चलने वाले स्कूल काफी मशहूर हैं. 

7.कई अफ्रीकी देशों में भी स्कूल

कई अफ्रीकी देशों में भी स्कूल
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अफ्रीका के इथियोपिया, तंजानिया, नाइजीरिया और घाना जैसे देशों में भी आपको CBSE बोर्ड के स्कूल मिल जाएंगे. इसके अलावा ईरान, यमन और यहां तक कि म्यांमार में भी भारत के इस बोर्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

8.विदेशों में ये स्कूल इतने लोकप्रिय क्यों हैं?

विदेशों में ये स्कूल इतने लोकप्रिय क्यों हैं?
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अब सवाल उठता है कि विदेशी जमीन पर लोग CBSE ही क्यों चुनते हैं? दरअसल, भारतीय परिवार काम के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता. ऐसे में ट्रांसफर में आसानी होती है. 

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