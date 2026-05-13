भारत के अलावा और कौन-कौन से देश में हैं CBSE के स्कूल? एक में तो 100 से भी ज्यादा, चौंका देगी ये लिस्ट

5 . एशिया और अन्य पड़ोसी देश

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भारत के पड़ोसियों की बात करें तो नेपाल में कई नामी स्कूल CBSE पैटर्न पर चलते हैं. इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी भारतीय समुदाय की जरूरतों को देखते हुए ये स्कूल खोले गए हैं. रोचक बात यह है कि जापान जैसे देश में भी, जहां की अपनी शिक्षा पद्धति बहुत सख्त है, वहां भी टोक्यो और योकोहामा जैसे शहरों में CBSE स्कूल मौजूद हैं.