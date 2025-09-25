लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
भारत
सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 08:19 PM IST
1.उग्र हो गया आंदोलन
पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मांग को लेकर लद्दाख में बीते दिन हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.
2.कुल आबादी
2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल आबादी लगभग 2.74 लाख थी. हालांकि हाल में तो यहां पर आबादी बहुत बढ़ोत्तरी हो चुकी होगी. अब इसमें अकेले लेह जिले की आबादी 1.33 लाख है.
3.लद्दाख में अधिक मुसलमान आबादी
लेकिन मुसलमानों अधिक आबादी लद्दाख में रहती हैं. यहां तकरीबन 46% मुस्लिम और 40% बौद्ध आबादी है. इसके मुकाबले लेह में करीब 66 प्रतिशत के साथ बौद्ध बहुसंख्यक हैं.
4.लेह
अब अगर यहां हिंदू आबादी की बात करें तो हिंदुओं की संख्या लगभग 17.14 प्रतिशत है. यहां 14–15% की आबादी के साथ काफी कम संख्या में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं.
5.कारगिल
लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कारगिर वह जिला है जहां पर लगभग पूरी आबादी शिया मुस्लिम है और बाकी धर्मों के लोग काफी कम मात्रा में हैं. यहा पर 76.87 प्रतिशत इस्लाम को मानने वाले रहते हैं.