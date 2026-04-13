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आग, पत्थर, लाठी और ट्रैफिक जाम- 10 Photos में देखें Noida Protest का भयावह मंजर

13 अप्रैल को मजदूरों के प्रोटेस्ट ने नोएडा की रफ्तार रोक दी. कई इलाकों में दिनभर जाम लगा रहा. दफ्तर जाने को निकले लोग दो-दो घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे. इस प्रदर्शन में पत्थर, लाठी, आंसू गैस सब चले, पुलिस गाड़ियों में आगजनी भी हुई. तस्वीरों में देखें हाल. सभी फोटो- PTI और ANI

Kusum Lata | Apr 13, 2026, 05:55 PM IST

1.क्यों हुआ प्रदर्शन

क्यों हुआ प्रदर्शन
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मजदूर वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ-साथ उनकी मांग है कि उन्हें ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान किया जाए और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए. 

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2.कितनी सैलरी मांग रहे श्रमिक

कितनी सैलरी मांग रहे श्रमिक
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इन श्रमिकों की मांग है कि उनका मिनिमम वेज 18000 से 20 हजार रुपये कर दिया जाए. वर्तमान में अकुशल श्रमिकों के महीने का वेतन 11 से 13 हजार के बीच है.
 

3.काम के घंटों को लेकर मांग

काम के घंटों को लेकर मांग
3

कर्मचारियों की मांग है कि फैक्ट्रियों में काम के घंटे तय होने चाहिए. इसके साथ ही सुरक्षित वर्क प्लेस की मांग भी श्रमिक कर रहे हैं. श्रमिकों की मांग है कि उन्हें मेडिकल फेसिलिटी दी जानी चाहिए.

4.मजदूरों की बड़ी चिंता क्या है

मजदूरों की बड़ी चिंता क्या है
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ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद बने हालात के चलते LPG और कई जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं. ज्यादातर मजदूर 5 किलो वाला छोटा सिलिंडर रखते हैं और ब्लैक में री-फिल करवाते हैं. ब्लैक में LPG के दाम 350-400 रुपये तक बढ़ गए. मजदूरों का कहना है कि एक दिन की कमाई में एक किलो रसोई गैस भी नहीं आ रही.

TRENDING NOW

5.कैसे शुरू हुआ प्रोटेस्ट

कैसे शुरू हुआ प्रोटेस्ट
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इस महीने की शुरुआत में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के मिनिमम वेज के नियमों में बदलाव किया था. इस बदलाव के बाद श्रमिकों के महीने के वेतन में 3900 से 5000 रुपय तक की बढ़ोतरी हुई है. नोएडा के मजदूर भी इसी तरह की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

6.हिंसक कैसे हुआ प्रदर्शन

हिंसक कैसे हुआ प्रदर्शन
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मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की. इस कोशिश में दोनों के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद श्रमिकों ने पत्थरबाजी की. पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े.

7.नोएडा में लगा ट्रैफिक जाम

नोएडा में लगा ट्रैफिक जाम
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प्रदर्शन की वजह से नोएडा के कई इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जाम लगा. नोएडा आने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जिसकी वजह से सुबह दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद से नोएडा आने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे.

8.ओवरटाइम और वीक ऑफ की मांग हुई पूरी

ओवरटाइम और वीक ऑफ की मांग हुई पूरी
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नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने 13 अप्रैल की सुबह वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि नोएडा की सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दे दिया गया है कि ओवरटाइम का दोगुना पैसा देना होगा और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना होगा. छुट्टी के दिन काम करने पर उस दिन के डबल पेमेंट के निर्देश भी डीएम ने फैक्ट्रियों को दिए हैं.

9.10 तारीख से पहले वेतन, सैलरी स्लिप जरूरी

10 तारीख से पहले वेतन, सैलरी स्लिप जरूरी
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नोएडा डीएम ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि फैक्ट्रियों को हर महीने की 10 तारीख से पहल कर्मचारियों का वेतन उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. फैक्ट्रियों को कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना ज़रूरी होगा.
 

10.30 नवंबर से पहले देना होगा बोनस

30 नवंबर से पहले देना होगा बोनस
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मेधा रूपम ने ये भी साफ किया है कि फैक्ट्रियों की तरफ से कर्मचारियों को बोनस देना अनिवार्य होगा. ये बोनस 30 नवंबर से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. इसके साथ ही DM ने पॉश कमिटी के गठन के निर्देश दिए हैं.

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