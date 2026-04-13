आग, पत्थर, लाठी और ट्रैफिक जाम- 10 Photos में देखें Noida Protest का भयावह मंजर

4 . मजदूरों की बड़ी चिंता क्या है

4

ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद बने हालात के चलते LPG और कई जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं. ज्यादातर मजदूर 5 किलो वाला छोटा सिलिंडर रखते हैं और ब्लैक में री-फिल करवाते हैं. ब्लैक में LPG के दाम 350-400 रुपये तक बढ़ गए. मजदूरों का कहना है कि एक दिन की कमाई में एक किलो रसोई गैस भी नहीं आ रही.