कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

राजा राम | Aug 16, 2025, 04:51 PM IST
1.हमेशा के लिए भक्ति मार्ग का सहारा ले लिया
देश- विदेश हर जगह कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन अपने अराध्य की पुजा करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है इस देश में कुछ ऐसे अफसर भी हुए जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए भक्ति में समा गए. आज हम आपको उन्हीं लोगों में से कुछ के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्होंने हमेशा के लिए भक्ति मार्ग का सहारा ले लिया.
2.भारती अरोड़ा
इस सूची में पहला नाम है हरियाणा कैडर की 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा की. इन्होंने साल 2021 में अचानक वर्दी को अलविदा कह दिया था. उन्होंने आईजी जैसे पद से इस्तीफा देकर कहा कि अब उनका जीवन श्रीकृष्ण की भक्ति में समर्पित है. जिसके बाद लोग हैरान रह गए थे.
3.गुप्तेश्वर पांडेय
बिहार के चर्चित पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पुलिस में सेवा के बाद उन्होंने अब भक्ति का मार्ग चुन लिया है. देश-विदेश में अब वे श्रीकृष्ण कथा सुनाते हैं और लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित करने का काम कर रहे हैं.
4.किशोर कुणाल
इस सूची में अगला नाम भी बिहार से ही है. सीनियर आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने भी नौकरी छोड़ भक्ति का रास्ता अपना लिया था. हालांकि उनकी भक्ति का केंद्र भगवान श्री हनुमान रहे. उनहोंने महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव के तौर पर कई धार्मिक और सामाजिक सेवा किया. आज भी उनके किए हुए काम की चर्चा पूरे बिहार में होती है.
5. डीके पांडा
उत्तर प्रदेश की पूर्व आईपीएस अधिकारी डीके पांडा ने तो अपने आप को राधा ही मान लिया था. भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी आस्था और भक्ति इतनी गहरी हो गई थी किउन्होंने खुद को ‘राधा’ मान लिया. गौरतलब है कि, उन्होंने पारंपरिक स्त्री वेशभूषा और श्रृंगार अपनाकर खुद को राधा के रूप में स्वीकार कर लिया.
6.पूरा देश श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है
बहरहाल, आज जब पूरा देश श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, तो इन अफसरों की कहानियां बताती हैं कि जब भक्ति बुलाती है, तो बड़े से बड़ा पद छोड़ना मुश्किल नहीं लगता.