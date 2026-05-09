FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
8 ग्राम सोना, 6 फ्री सिलेंडर और हर महीने ₹2500 का मास्टरस्ट्रोक! तामिलनाडु में महिलाओं के लिए Vijay Thalapathy के बड़े ऐलान

8 ग्राम सोना, 6 फ्री सिलेंडर और हर महीने ₹2500 का मास्टरस्ट्रोक! तामिलनाडु में महिलाओं के लिए Vijay Thalapathy के बड़े ऐलान

लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर ‘मातृ शक्ति योजना’ हो सकता है? महिलाओं को 1000 नहीं, 3000 रुपये मिलने की चर्चा से बढ़ीं उम्मीदें

लक्ष्मी भंडार का नाम बदलकर ‘मातृ शक्ति योजना’ हो सकता है? महिलाओं को 1000 नहीं, 3000 रुपये मिलने की चर्चा से बढ़ीं उम्मीदें

बंगाल में किसकी जीत से सबसे ज्यादा खुश दिखे अमित शाह? बजवाईं जोरदार तालियां, नाम जानकर चौंक जाएंगे

बंगाल में किसकी जीत से सबसे ज्यादा खुश दिखे अमित शाह? बजवाईं जोरदार तालियां, नाम जानकर चौंक जाएंगे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन

कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन

बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो

बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो

अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

HomePhotos

भारत

बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए 'भगवा तूफान' ने न केवल सत्ता के समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि राज्य के प्रशासनिक अमले में भी बड़ी हलचल पैदा कर दी है. इसका सबसे ताजा उदाहरण कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर देखने को मिला.

Gaurav Barar | May 09, 2026, 01:04 PM IST

1.बंगाल में दिखने लगे बदलाव!

बंगाल में दिखने लगे बदलाव!
1

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलाव न केवल सत्ता के गलियारों को हिला दिया है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी एक हलचल पैदा कर दी है. भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल का पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपनी कार्यशैली बदल रहा है, उसकी सबसे बड़ी बानगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है. कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल की फॉलोइंग लिस्ट में हुए अचानक बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

Advertisement

2.ममता युग का 'डिजिटल' अंत

ममता युग का 'डिजिटल' अंत
2

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही चुनाव परिणामों ने राज्य में सत्ता परिवर्तन की पुष्टि की, कोलकाता पुलिस ने अपनी डिजिटल वफादारी के केंद्र बदल दिए. पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपनी फॉलोइंग लिस्ट से हटा दिया है. 

3.नए चेहरों को किया फॉलो

नए चेहरों को किया फॉलो
3

सालों तक बंगाल प्रशासन के संपर्क का केंद्र रहे इन दोनों नेताओं को अनफॉलो करना यह संकेत देता है कि प्रशासन ने ममता युग के अंत को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है. हैरान करने वाली बात सिर्फ अनफॉलो करना नहीं, बल्कि नए चेहरों को फॉलो करना है.
 

4.मोदी-शाह को मिली जगह

मोदी-शाह को मिली जगह
4

कोलकाता पुलिस ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधिकारिक हैंडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार और आने वाली नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने की एक सोची-समझी कोशिश है. वर्दीधारियों का यह व्यवहार बताता है कि अब बंगाल की सत्ता की कमान और निर्देशों के केंद्र पूरी तरह बदल चुके हैं.

TRENDING NOW

5.जमीन पर भी बदली हकीकत

जमीन पर भी बदली हकीकत
5

डिजिटल दुनिया के इस बदलाव का असर अब जमीन पर भी साफ दिखने लगा है. सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा घेरा कम कर दिया गया है. 

6.भवानीपुर से बैरिकेड्स हटाए

भवानीपुर से बैरिकेड्स हटाए
6

भवानीपुर जैसे हाई-प्रोफाइल इलाकों से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं. हालांकि, पुलिस मुख्यालय इसे एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शपथ ग्रहण से पहले ही सुरक्षा में इस तरह की कटौती और सोशल मीडिया पर बदलाव पुलिस के समर्पण या 'डर' की ओर इशारा करते हैं.

7.सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
7

कोलकाता पुलिस की इस डिजिटल सक्रियता ने इंटरनेट पर यूजर्स को दो गुटों में बांट दिया है. TMC समर्थकों का आरोप है कि यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा है. प्रशासन को किसी राजनीतिक विचारधारा का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए. BJP समर्थकों का तर्क है कि यह भयमुक्त प्रशासन की शुरुआत है, जहां पुलिस अब किसी एक परिवार की वफादार होने के बजाय संवैधानिक पदों का सम्मान कर रही है.
 

8.एक नए प्रशासनिक युग की आहट

एक नए प्रशासनिक युग की आहट
8

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कोलकाता पुलिस का यह व्यवहार आने वाले समय में होने वाले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की एक छोटी सी झलक मात्र है. 2026 के इन चुनावों ने भाजपा के डबल इंजन सरकार के वादे को मजबूती दी है, और प्रशासन अब खुद को उसी सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन
कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन
बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो
बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो
अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट
अग्निमित्रा पॉल से लेकर दिलीप घोष तक, CM शुभेंदु की टीम में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट
दिलीप घोष की कितनी है नेटवर्थ? जानिए बीजेपी के ‘ग्राउंड मास्टर’ की एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर तक
दिलीप घोष की कितनी है नेटवर्थ? जानिए बीजेपी के ‘ग्राउंड मास्टर’ की एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर तक
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? फैशन डिजाइनिंग छोड़ आईं राजनीति में, बनीं कैबिनेट मंत्री, कितनी दौलत की हैं मालकिन
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 8 May: कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement