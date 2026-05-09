बंगाल में 'शुभेंदु सरकार' बनते ही कोलकाता पुलिस ने ममता-अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, BJP के इन दो नेताओं को किया फॉलो

1 . बंगाल में दिखने लगे बदलाव!

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलाव न केवल सत्ता के गलियारों को हिला दिया है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी एक हलचल पैदा कर दी है. भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल का पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपनी कार्यशैली बदल रहा है, उसकी सबसे बड़ी बानगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है. कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल की फॉलोइंग लिस्ट में हुए अचानक बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है.