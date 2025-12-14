दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

2 . यूपी और एमपी

ये जिला यूपी के चित्रकूट और इसका कुछ भाग मध्यप्रदेश के सतना जिले में भी आता है. ये उत्तरी विध्यं पर्वतश्रेणी का हिस्सा है. ये वहीं जगह जहां पर भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय गुजारा था.