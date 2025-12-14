दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

भारत
सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 04:23 PM IST
1.चित्रकूट
इस जिले का नाम है चित्रकूट, ये जिला न केवल अपने ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में स्थित है.
2.यूपी और एमपी
ये जिला यूपी के चित्रकूट और इसका कुछ भाग मध्यप्रदेश के सतना जिले में भी आता है. ये उत्तरी विध्यं पर्वतश्रेणी का हिस्सा है. ये वहीं जगह जहां पर भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय गुजारा था.
3.पर्यटकों की भीड़
इस विशेष जिले का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.
4.कामतानाथ का मंदिर
चित्रकूट में भगवान कामतानाथ का प्रसिद्ध मंदिर जहां पर अवस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
5.धार्मिक संस्कृति
यह जगह न केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक अनोखी सीमा रेखा खींचती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी अहम हिस्सा बन चुकी है.