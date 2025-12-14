FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत, पुलिस, इमरजेंसी स्टाफ मौके पर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

HomePhotos

भारत

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

क्या आप जातने है कि भारत का एक जिला ऐसा भी है जो कि दो राज्यों में फैला हुआ है. ऐसा जिला जिसे जनरल नॉलेज का धुरंधर भी शायद न जानते हों, आज हम आपको इसी जिले के बारे में बताने जा रहे हैं.

सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 04:23 PM IST

1.चित्रकूट

चित्रकूट
1

इस जिले का नाम है चित्रकूट, ये जिला न केवल अपने ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में स्थित है.

Advertisement

2.यूपी और एमपी

यूपी और एमपी
2

ये जिला यूपी के चित्रकूट और इसका कुछ भाग मध्यप्रदेश के सतना जिले में भी आता है. ये उत्तरी विध्यं पर्वतश्रेणी का हिस्सा है. ये वहीं जगह जहां पर भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय गुजारा था.

3.पर्यटकों की भीड़

पर्यटकों की भीड़
3

इस विशेष जिले का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.

4.कामतानाथ का मंदिर

कामतानाथ का मंदिर
4

चित्रकूट में भगवान कामतानाथ का प्रसिद्ध मंदिर जहां पर अवस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

TRENDING NOW

5.धार्मिक संस्कृति

धार्मिक संस्कृति
5

यह जगह न केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक अनोखी सीमा रेखा खींचती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी अहम हिस्सा बन चुकी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
MORE
Advertisement