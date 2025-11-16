FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

जब भी चुनावों के बाद मतगणना की बारी आती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गितनी है. इसके बाद ही ईवीएम में नंबर लगता है. लेकिन क्या आप जानते है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती क्यों होती है और सबसे ज्यादा किस राज्य में पोस्टल बैलेट डाले जाते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 12:29 PM IST

1.आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश
1

भारत में सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट आंध्र प्रदेश में डाले जाते हैं. आंध्र में वर्ष 2024 में करीब 5.12 लाख पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ.

2.राजस्थान

राजस्थान
2

इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आता है. राजस्थान में इसकी संख्या 3.76 लाख रही थी.

3.तीसरे नंबर पर 

तीसरे नंबर पर 
3

तीसरे नंबर पर तमिल नाडू का नाम आता है. तमिल नाडू 3.11 लाख पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ था. इस बार यानी कि 2025 में बिहार में इस बार पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी. 

4.क्यों रखा जाता है पोस्टल बैलेट का ऑप्शन

क्यों रखा जाता है पोस्टल बैलेट का ऑप्शन
4

पोस्टल बैलेट की की सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपने मतदान क्षेत्र में वोट डालने नहीं जा सकते. 

5.कौन डाल सकता है पोस्टल बैलेट

कौन डाल सकता है पोस्टल बैलेट
5

पोस्टल बैलेट में सैनिकों के अलावा वे सरकारी कर्मचारी और पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी भी होते हैं.

