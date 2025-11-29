FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े 4 आतंकियों की रिमांड बढ़ी | AirBus A320 में सॉफ्टवेयर ग्लिच! भारत में 80% विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

HomePhotos

भारत

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

क्या आप जानते हैं कि बीमार होने पर कौआ चीटियों के पास क्यों चला जाता है. ये बात आपको अजीब लग सकती है. दरअसल इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है.

सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 06:28 PM IST

1.क्या सच है ये दावा?

क्या सच है ये दावा?
1

सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि कौआ जब बीमार होता है तो चीटियों के पास चला जाता है. वह ऐसा क्यों करता है और इससे उसे फायदा क्या होता है. आइए जातने है. 

Advertisement

2.बीमार

बीमार
2

दरअसल जब कौवा बीमार महसूस करता है या उसे खुजली होती है तो वह चींटियों के पास जाता है. चींटियां उस पर हमला करती हैं और फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं. 

3.परजीवी

परजीवी
3

कौवे के पंखों में अक्सर परजीवी या फंगस लग जाते हैं. ये परजीवी उसे बीमार करने लगते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं. इसलिए यह एसिड कौवे के लिए दवा का काम करता है. 

4.डीप क्लीनिंग

डीप क्लीनिंग
4

इस प्रोसेस में कौए के शरीर की डीप क्लीनिंग होती है. यह कौवे के लिए एक तरह के सैनिटाइजर जैसा काम करता है. चीटियों द्वारा स्प्रे किया गया ये एसिड एक सैनिटाइजर के तरह काम करता है. 
 

TRENDING NOW

5.खाने के रूप में इस्तेमाल

खाने के रूप में इस्तेमाल
5

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ इलाज नहीं है. कई बार कौवा चींटियों को खाना चाहता है. लेकिन उनका एसिड स्वाद खराब करता है. इसलिए वह पहले चींटियों से एसिड निकलवा देता है. जब उनका एसिड खत्म हो जाता है तो वह उन्हें मजे से खा लेता है. (यहां बताई गई बातें सामान्य जानकारी पर आधारित है. इनके सही की पुष्टि 'DNA हिंदी' नहीं करता है.)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement