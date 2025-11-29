बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

भारत
सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 06:28 PM IST
1.क्या सच है ये दावा?
सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि कौआ जब बीमार होता है तो चीटियों के पास चला जाता है. वह ऐसा क्यों करता है और इससे उसे फायदा क्या होता है. आइए जातने है.
2.बीमार
दरअसल जब कौवा बीमार महसूस करता है या उसे खुजली होती है तो वह चींटियों के पास जाता है. चींटियां उस पर हमला करती हैं और फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं.
3.परजीवी
कौवे के पंखों में अक्सर परजीवी या फंगस लग जाते हैं. ये परजीवी उसे बीमार करने लगते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं. इसलिए यह एसिड कौवे के लिए दवा का काम करता है.
4.डीप क्लीनिंग
इस प्रोसेस में कौए के शरीर की डीप क्लीनिंग होती है. यह कौवे के लिए एक तरह के सैनिटाइजर जैसा काम करता है. चीटियों द्वारा स्प्रे किया गया ये एसिड एक सैनिटाइजर के तरह काम करता है.
5.खाने के रूप में इस्तेमाल
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ इलाज नहीं है. कई बार कौवा चींटियों को खाना चाहता है. लेकिन उनका एसिड स्वाद खराब करता है. इसलिए वह पहले चींटियों से एसिड निकलवा देता है. जब उनका एसिड खत्म हो जाता है तो वह उन्हें मजे से खा लेता है. (यहां बताई गई बातें सामान्य जानकारी पर आधारित है. इनके सही की पुष्टि 'DNA हिंदी' नहीं करता है.)