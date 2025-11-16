FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

सर्दियां सुरू होते ही यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों में मनमोहक विदेशी पक्षियों का जामवड़ा शुरु हो जाता है. हजारों किमी दूर से आए ये पक्षी यहां ठंड से बचने नहीं बल्कि ये जगह उनके लिए हनीमून डेस्टिनेशन बन जाता है.

सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 02:54 PM IST

1.गुलाबी ठंड

गुलाबी ठंड
1

गुलाबी ठंड के इस मौसम में हजारों विदेशी पक्षी गंगा की लहरों पर अटखेलियां करते दिखते हैं. वाराणसी, प्रयागराज, जबलपुर की नर्मदा नदी की तट पर इन्हें हजारों की संख्या में देखा जा सकता है. 
 

2.साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत मेला 

साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत मेला 
2

साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत मेला इन किनारों को और भी सुंदर और मनमोहक बना देता है. लेकिन इनके आगमन से जुड़े रहस्यों को बहुत कम लोग ही जानते हैं.

3. प्रो. चांदना हलदार 

 प्रो. चांदना हलदार 
3

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पक्षी विशेषज्ञ प्रो. चांदना हलदार बताती हैं कि वाराणसी और प्रयागराज इन पक्षियों के लिए ‘हनीमून डेस्टिनेशन’ भी बन जाते हैं. यहां मिलने वाले अनुकूल वातावरण और भोजन के कारण ये न सिर्फ दिनभर गंगा में खेलते हैं बल्कि प्रजनन भी करते हैं.
 

4.रेत में होते है अंडे

रेत में होते है अंडे
4

साइबेरियन पक्षियों के अंडे नदी किनारे रेत में होते हैं और जब ये वापस मार्च में वापस लौटते है तो अपने बच्चों के साथ उड़ान भरते हैं. हालांकि लंबी दूरी के कारण कई बच्चें यात्रा में ही दम तोड़ देते हैं. 
 

5.4000 किलोमीटर

4000 किलोमीटर
5

यह पक्षी हर साल साइबेरिया से 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर भारत पहुंचते हैं, और खास बात यह कि इनका मार्ग हर बार एक जैसा ही रहता है.

