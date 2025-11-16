यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

3 . प्रो. चांदना हलदार

3

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पक्षी विशेषज्ञ प्रो. चांदना हलदार बताती हैं कि वाराणसी और प्रयागराज इन पक्षियों के लिए ‘हनीमून डेस्टिनेशन’ भी बन जाते हैं. यहां मिलने वाले अनुकूल वातावरण और भोजन के कारण ये न सिर्फ दिनभर गंगा में खेलते हैं बल्कि प्रजनन भी करते हैं.

