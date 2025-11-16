यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

भारत
सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 02:54 PM IST
1.गुलाबी ठंड
गुलाबी ठंड के इस मौसम में हजारों विदेशी पक्षी गंगा की लहरों पर अटखेलियां करते दिखते हैं. वाराणसी, प्रयागराज, जबलपुर की नर्मदा नदी की तट पर इन्हें हजारों की संख्या में देखा जा सकता है.
2.साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत मेला
साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत मेला इन किनारों को और भी सुंदर और मनमोहक बना देता है. लेकिन इनके आगमन से जुड़े रहस्यों को बहुत कम लोग ही जानते हैं.
3. प्रो. चांदना हलदार
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पक्षी विशेषज्ञ प्रो. चांदना हलदार बताती हैं कि वाराणसी और प्रयागराज इन पक्षियों के लिए ‘हनीमून डेस्टिनेशन’ भी बन जाते हैं. यहां मिलने वाले अनुकूल वातावरण और भोजन के कारण ये न सिर्फ दिनभर गंगा में खेलते हैं बल्कि प्रजनन भी करते हैं.
4.रेत में होते है अंडे
साइबेरियन पक्षियों के अंडे नदी किनारे रेत में होते हैं और जब ये वापस मार्च में वापस लौटते है तो अपने बच्चों के साथ उड़ान भरते हैं. हालांकि लंबी दूरी के कारण कई बच्चें यात्रा में ही दम तोड़ देते हैं.
5.4000 किलोमीटर
यह पक्षी हर साल साइबेरिया से 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर भारत पहुंचते हैं, और खास बात यह कि इनका मार्ग हर बार एक जैसा ही रहता है.