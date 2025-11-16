FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

भारत

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है. यहां पर हर समय लाखों लौग शौपिंग करने पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि इस फेमस बाजार का इतिहास क्या है. आइए हम आपको बताते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 02:44 PM IST

1.मुगलों के समय से मशहूर

मुगलों के समय से मशहूर
1

ये बाजार आज से नही बल्कि मुगलों के समय से मशहूर है. दरअसल शाहजहां की बेटी जहांआरा को शॉपिंग करना बहु्त पसंद था. इसलिए जब शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाई तो इस बाजार के निर्माण के बारे में सोचा था. 

2.दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया

दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया
2

उस समय दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम शाहजहानाबाद था. इसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते है. यही पर शाहजहां के लिए किला बना जिसका नाम किला-ए-मुबारक रखा गया. इसी का नाम लाल किला रखा गया था.  
 

3.लाल किले के ही सामने 

लाल किले के ही सामने 
3

जहांआरा के लिए शाहजहां ने लाल किले के ही सामने एक खास और बड़ा बाजार बनवाने की योजना बनाई. खास बात ये कि इस बाजार का डिजाइन खुद जहांआरा ने बनाया था. 

4.40 गज चौड़ा

40 गज चौड़ा
4

इसके बाद 1650 के दशक में यह बाजार शाही किले के ठीक सामने बनाया गया और इसकी शुरुआत हुई. इतिहासकारों की मानें तो शुरुआत में यह बाजार 40 गज चौड़ा था. इसकी लंबाई 1520 गज थी.

5.1560 दुकानें

1560 दुकानें
5

इस बाजार में तब कुल 1560 दुकानें थीं, जो अपने आप में एक अच्छी-खासी संख्या है. इस बाजार में तब भी जरूरत के सभी सामान एक ही जगह मिल जाते थे.

