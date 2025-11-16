इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

1 . मुगलों के समय से मशहूर

ये बाजार आज से नही बल्कि मुगलों के समय से मशहूर है. दरअसल शाहजहां की बेटी जहांआरा को शॉपिंग करना बहु्त पसंद था. इसलिए जब शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाई तो इस बाजार के निर्माण के बारे में सोचा था.