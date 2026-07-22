Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

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Pragya Bharti | Jul 22, 2026, 11:16 AM IST
1.Kargil War 10 Lesser Known Facts
26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. इस दिन को पूरे देश में 'कारगिल विजय दिवस' (Kargil Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है. साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारी शिकस्त देकर कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया था. यह दिन भारतीय सेना के हर उस वीर जवान को समर्पित है, जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है. आइए, जानते हैं भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस सबसे खतरनाक कारगिल युद्ध से जुड़ी 10 रोचक बातें.
2.कारगिल युद्ध क्यों और कब मनाया जाता है?
आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कुल तीन बड़े युद्ध हुए हैं- पहला 1965 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1999 में. इनमें से सबसे भयानक और दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध 1999 का कारगिल वॉर था. भारत ने इन सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराया है. कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की इस ऐतिहासिक जीत, जवानों के बलिदान और उनकी वीरता को नमन करने के लिए मनाया जाता है.
3. कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था?
साल 1999 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन विजय' (Operation Vijay) नाम दिया गया था. इसके अलावा, टोलोलिंग टॉप को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने के लिए भेजी गई टुकड़ियों को 'अभिमन्यु', 'भीम' और 'अर्जुन' नाम दिए गए थे.
4.कारगिल का पुराना नाम क्या था?
कारगिल जिला वर्तमान में लद्दाख के अंतर्गत आता है. हालांकि युद्ध के समय यह पूरा क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था. मौजूदा कारगिल जिले का अधिकांश भाग कभी 'पुरीग' के नाम से जाना जाता था.
5.26 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं विजय दिवस?
भारत के लिए 26 जुलाई 1999 की तारीख ऐतिहासिक है. इसी दिन भारतीय सेना के जांबाजों ने टाइगर हिल, प्वाइंट 4875 और प्वाइंट 5140 समेत सभी रणनीतिक पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से पूरी तरह आजाद करा लिया था. यह तारीख हमारी सेना के अदम्य साहस का प्रतीक है.
6.कारगिल युद्ध के शुरुआत की क्या थी वजह?
यह जंग तब भड़की जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी आतंकवादियों के भेष में नियंत्रण रेखा (LOC) पार करके भारतीय क्षेत्र के ऊंचाई वाले सामरिक ठिकानों पर चुपचाप कब्जा कर लिया. पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत का मकसद रणनीतिक बढ़त हासिल करना था.
7.कारगिल युद्ध का असली हीरो कौन है?
वैसे तो इस युद्ध में देश के हर सैनिक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है. 7 जुलाई 1999 को देश के लिए शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने आमने-सामने की भीषण लड़ाई में दुश्मनों को धूल चटाई थी. उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया गया था.
8.कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में क्या किया था?
कैप्टन विक्रम बत्रा ने कठिन परिस्थितियों और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आगे बढ़कर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया था. भारी गोलीबारी के बीच दुश्मनों पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने असंभव लगने वाले मिशन को पूरा किया और देश के वास्ते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया. 'ये दिल मांगे मोर' उनका प्रसिद्ध नारा आज भी युवाओं में जोश भर देता है.
9. कारगिल युद्ध के समय भारत की मदद किस देश ने की थी?
ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के अनुसार, कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल ने भारत की सामरिक मदद की थी. इजरायल ने भारतीय सेना को गाइडेड एम्युनिशन, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई की थी, जिससे दुर्गम पहाड़ियों पर छिपे दुश्मनों को निशाना बनाना आसान हुआ था.
10.युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. उन्होंने अत्यंत दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया और युद्ध विजय के बाद 'ऑपरेशन विजय' की सफलता की औपचारिक घोषणा की थी. वहीं, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे.
11.कितने दिन चला था कारगिल युद्ध और कितने वीर हुए थे शहीद?
नेशनल वॉर मेमोरियल के आंकड़ों के अनुसार, कारगिल का यह भयंकर युद्ध करीब 3 महीने (मई 1999 से जुलाई 1999 तक) चला था. इस जंग में भारत के 674 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. इनमें से अदम्य साहस का परिचय देने वाले 4 जवानों को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
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