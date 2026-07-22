Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें

1 . Kargil War 10 Lesser Known Facts

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26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. इस दिन को पूरे देश में 'कारगिल विजय दिवस' (Kargil Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है. साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारी शिकस्त देकर कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया था. यह दिन भारतीय सेना के हर उस वीर जवान को समर्पित है, जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है. आइए, जानते हैं भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस सबसे खतरनाक कारगिल युद्ध से जुड़ी 10 रोचक बातें.

