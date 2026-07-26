कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना

4 . लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे (परमवीर चक्र - मरणोपरांत)

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कारगिल के बटालिक सेक्टर में स्थित कठिन और चुनौतीपूर्ण खालूबार चोटी को पाकिस्तान के चंगुल से वापस छीनने में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की मुख्य भूमिका रही. ऑपरेशन के दौरान जब वे आगे बढ़ रहे थे, तब वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई. घायल अवस्था में भी उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए दुश्मन के एक के बाद एक चार बंकरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया. उनका यह ऐतिहासिक कथन आज भी देश के वीरों को प्रेरित करता है- "अगर मेरे राष्ट्र के काम आने से पहले मुझे मौत छू ले, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार डालूंगा."

