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कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना

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कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना

Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 4 ऐसे जांबाज वीरों की गाथा अमर है, जिनके असीम पराक्रम और साहस के किस्से विश्वभर में मिसाल है. कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, इन महावीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे.

Pragya Bharti | Jul 26, 2026, 10:50 AM IST

1.Kargil Param Vir Chakra Warriors

Kargil Param Vir Chakra Warriors
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वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने जो अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. इस मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के 527 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था. इन हुतात्माओं के असीमित शौर्य और अतुल्नीय पराक्रम को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'परमवीर चक्र' (PVC) से नवाजा. आइए जानते हैं कारगिल के उन महान नायकों के बारे में, जिनकी वीरता आज भी हर देशवासी के दिल में जिंदा है:
 

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2.कैप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र - मरणोपरांत)

कैप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र - मरणोपरांत)
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दुश्मनों के बीच 'शेरशाह' के नाम से खौफ पैदा करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अक्लांत साहस का परिचय दिया. उन्होंने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 (जिसे अब उनके सम्मान में 'बत्रा टॉप' कहा जाता है) को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था. उनका प्रसिद्ध नारा "ये दिल मांगे मोर" आज भी देश के युवाओं और हर भारतीय के भीतर देशभक्ति की अलख जगाता है. युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अदम्य इच्छाशक्ति दिखाई और आखिरी सांस तक दुश्मनों से मुकाबला करते हुए कई को मौत के घाट उतार दिया.
 

3.सूबेदार मेजर संजय कुमार (परमवीर चक्र)

सूबेदार मेजर संजय कुमार (परमवीर चक्र)
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कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन के पद पर रहते हुए संजय कुमार ने अद्भूत साहसिक कार्य को अंजाम दिया. उन्होंने फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दुश्मन की चौकियों पर जोरदार धावा बोला. अपनी जान की परवाह किए बिना वे सीधे दुश्मन के भारी गोलीबारी वाले बंकर में जा घुसे. वहां उन्होंने आमने-सामने की भीषण लड़ाई में कई दुश्मनों को ढेर कर दिया. इसके बाद उन्होंने दुश्मन की ही मशीनगन को अपने कब्जे में लेकर बाकी बचे दुश्मनों का सफाया कर दिया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकाने पर तिरंगा फहराया.
 

4.लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे (परमवीर चक्र - मरणोपरांत)

लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे (परमवीर चक्र - मरणोपरांत)
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कारगिल के बटालिक सेक्टर में स्थित कठिन और चुनौतीपूर्ण खालूबार चोटी को पाकिस्तान के चंगुल से वापस छीनने में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की मुख्य भूमिका रही. ऑपरेशन के दौरान जब वे आगे बढ़ रहे थे, तब वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई. घायल अवस्था में भी उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए दुश्मन के एक के बाद एक चार बंकरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया. उनका यह ऐतिहासिक कथन आज भी देश के वीरों को प्रेरित करता है- "अगर मेरे राष्ट्र के काम आने से पहले मुझे मौत छू ले, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार डालूंगा."
 

TRENDING NOW

5.सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव (परमवीर चक्र)

सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव (परमवीर चक्र)
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घातक प्लाटून का हिस्सा बनकर टाइगर हिल की ढलान और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करना अपने आप में एक मौत का खेल था, जिसे योगेंद्र सिंह यादव ने अपने अक्लांत साहस से मुमकिन कर दिखाया. इस भयंकर चढ़ाई और मुठभेड़ के दौरान उन्हें शरीर में 15 से अधिक गोलियां लगी थीं, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी गंभीर चोटों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे भारतीय सेना के आगे बढ़ने और विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ.

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