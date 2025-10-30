Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
राजा राम | Oct 30, 2025, 07:22 PM IST
1.भारत का 53वां CJI नियुक्त
देश को जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है. जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां CJI नियुक्त किया गया है. वे 24 नवंबर, 2025 को पद की शपथ लेंगे. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी.
2.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दे दी
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.
3.9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर बने रह सकते हैं
जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा हो रहा है. उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर से सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर बने रह सकते हैं.
4.हिसार जिले में जन्म
10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे सूर्यकांत ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से स्नातक और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से एलएलबी की डिग्री हासिल की.
5.1985 में अपने करियर की शुरुआत
उन्होंने 1985 में अपने करियर की शुरुआत हिसार जिला न्यायालय से की. बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हुए उन्होंने संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की.
6.न्यायपालिका में एक सशक्त पहचान बनाई
अपनी कानूनी समझ, संतुलित तर्क और निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कई विश्वविद्यालयों, बोर्ड्स और बैंकों का प्रतिनिधित्व किया और न्यायपालिका में एक सशक्त पहचान बनाई.