भारत

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया गया है. वे मौजूदा CJI बी.आर. गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है. सूर्यकांत 24 नवंबर, 2025 को शपथ लेंगे. 

राजा राम | Oct 30, 2025, 07:22 PM IST

1.भारत का 53वां CJI नियुक्त

भारत का 53वां CJI नियुक्त
1

देश को जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है. जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां CJI नियुक्त किया गया है. वे 24 नवंबर, 2025 को पद की शपथ लेंगे. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी. 
 

2.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दे दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दे दी
2

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. 
 

3.9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर बने रह सकते हैं

9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर बने रह सकते हैं
3

जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा हो रहा है. उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर से सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर बने रह सकते हैं. 
 

4.हिसार जिले में जन्म

हिसार जिले में जन्म
4

10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे सूर्यकांत ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से स्नातक और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से एलएलबी की डिग्री हासिल की. 
 

TRENDING NOW

5.1985 में अपने करियर की शुरुआत

1985 में अपने करियर की शुरुआत
5

उन्होंने 1985 में अपने करियर की शुरुआत हिसार जिला न्यायालय से की. बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हुए उन्होंने संवैधानिक, सेवा और दीवानी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की. 

6.न्यायपालिका में एक सशक्त पहचान बनाई

न्यायपालिका में एक सशक्त पहचान बनाई
6

अपनी कानूनी समझ, संतुलित तर्क और निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने कई विश्वविद्यालयों, बोर्ड्स और बैंकों का प्रतिनिधित्व किया और न्यायपालिका में एक सशक्त पहचान बनाई. 
 

