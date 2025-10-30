Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

1 . भारत का 53वां CJI नियुक्त

देश को जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है. जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां CJI नियुक्त किया गया है. वे 24 नवंबर, 2025 को पद की शपथ लेंगे. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी.

